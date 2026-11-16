Енергетики біля підстанції. Фото ілюстративне: Харківобленерго

На Харківщині сьогодні, 16 листопада, запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі України після обстрілів росіян. Енергетики змушені обмежувати подачу світла, щоб уникнути масштабних аварій. Жителям області пояснили причини відключень та куди звертатися по допомогу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Допис Харківобленерго. Фото: скриншот з Telegram

Аварійні відключення на Харківщині

За інформацією Харківобленерго, в області разом із графіками застосували і аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в Об'єднаній енергетичній системі України. Росіяни продовжують обстрілювати енергетичні об'єкти, через що виникають обмеження в електропостачанні.

Графіки відключень на Харківщині

За вказівкою Укренерго на Харківщині протягом усієї доби також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. У Харківобленерго оприлюднили орієнтовні години відсутності світла для кожної черги з урахуванням часу на перемикання.

Години відключень за чергами:

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1.1: 01:00–04:30; 11:30–15:00; 22:00–24:00.

1.2: 01:00–04:30; 11:30–15:00; 22:00–24:00.

2.1: 01:00–04:30; 11:30–15:00; 18:30–24:00.

2.2: 01:00–04:30; 08:00–15:00; 18:30–24:00.

3.1: 04:30–08:00; 15:00–18:30.

3.2: 04:30–08:00; 15:00–18:30.

4.1: 04:30–08:00; 11:30–18:30.

4.2: 04:30–08:00; 15:00–18:30.

5.1: 00:00–01:00; 08:00–11:30; 18:30–22:00.

5.2: 00:00–01:00; 08:00–11:30; 18:30–22:00.

6.1: 00:00–01:00; 08:00–11:30; 15:00–22:00.

6.2: 00:00–01:00; 06:00–11:30; 16:00–22:00.

Дізнатися, до якої черги належить будинок, можна за переліком адрес на сайті Харківобленерго. Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності. Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому години відключень можуть коригувати.

Чому застосовують аварійні відключення

У Харківобленерго пояснили, що аварійні відключення застосовують, коли в енергосистемі не вистачає електроенергії. Причинами можуть бути пошкодження інфраструктури через ракетні та дронові атаки росіян, недостатнє виробництво електроенергії або зростання її споживання. Коли споживачам потрібно більше електроенергії, ніж система здатна виробити та передати, виникає ризик перевантаження. Щоб запобігти масштабним аваріям, енергетики тимчасово обмежують електропостачання. Такі відключення допомагають захистити обладнання та зберегти роботу енергосистеми.

Куди звертатися, якщо нема світла

У Харківобленерго нагадали, що не за всі несправності електромереж відповідає компанія. Залежно від того, де саме зникло світло, звертатися потрібно до різних служб. Якщо електроенергії немає в під'їзді або всьому багатоквартирному будинку, слід повідомити управителя, комунальне підприємство чи ОСББ. За внутрішньобудинкові мережі відповідають саме вони.

Коли світло зникло лише в одній квартирі або приватному будинку, а захисні автомати справні, причиною може бути несправна проводка. У такому разі потрібно звернутися до кваліфікованого електрика. Якщо не працюють вуличні ліхтарі, проблему мають вирішувати комунальні служби громади. А коли електроенергії немає одразу в кількох будинках, на всій вулиці або у кварталі, слід звертатися до Харківобленерго. Докладніше про те, хто відповідає за різні ділянки електромереж, можна дізнатися на сайті компанії.

Новини.LIVE писали, що через удари росіян по енергетиці Харків може залишитися без води та каналізації. Міський голова Ігор Терехов пояснив, що робота насосних станцій залежить від електропостачання. У місті вже підготували план дій на випадок нових атак. За словами мера, комунальники раніше переходили на резервне живлення, щоб подавати воду жителям.

Також Новини.LIVE розповідали, як Харків готується до зими під постійними обстрілами росіян. У місті встановлюють власне генераційне обладнання, модульні котельні та системи накопичення енергії. Ігор Терехов наголошував, що для роботи цих систем потрібні підготовлені аварійні бригади. Він також запропонував створити штаб для координації допомоги між містами у разі нових руйнувань.