Энергетики работают на одном из объектов. Фото: facebook.com/kharkivoblenergo

В воскресенье, 15 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме после российских обстрелов. Ограничения для бытовых потребителей запланированы с 08:00 до 24:00, а продолжительность обесточиваний будет зависеть от очереди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Харьковоблэнерго".

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Графики отключений света в Харьковской области 15 ноября

По указанию НЭК "Укрэнерго" в области будут применять почасовые ограничения электроснабжения. Энергетики обнародовали часы отключений для всех 12 подочередей с учетом времени на переключение.

В первой очереди потребители подочереди 1.1 останутся без электроэнергии с 16:00 до 18:00. Для подочереди 1.2 отключения запланированы с 14:30 до 18:00.

Во второй очереди графики одинаковые для обеих подочередей. Потребителям 2.1 и 2.2 будут отключать свет с 14:30 до 18:00.

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Для подочереди 3.1 предусмотрены два периода отключений: с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00. В то же время в подочереди 3.2 электроэнергии не будет только с 18:00 до 22:00.

В четвертой очереди ограничения коснутся обеих подочередей — 4.1 и 4.2. Свет будут отключать с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 22:00.

Потребители подочереди 5.1 останутся без электроснабжения с 11:00 до 14:30. Для подочереди 5.2 обесточивания запланированы на вечернее время — с 22:00 до 24:00.

В шестой очереди графики также одинаковые для обеих подочередей. Потребителям 6.1 и 6.2 будут отключать электроэнергию с 11:00 до 14:30 и с 22:00 до 24:00.

Ограничения для предприятий

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут применять в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.

В "Харьковоблэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется. Из-за этого часы отключений могут корректировать в зависимости от текущего состояния электросетей.

Жителям области рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах энергетиков и проверять принадлежность своего адреса к соответствующей очереди.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о возможных перебоях с водоснабжением и канализацией из-за российских ударов по энергетике.

Также Новини.LIVE писал, что Государственная экологическая инспекция обнародовала масштабы ущерба окружающей среде Харьковской области от российской агрессии. Общие убытки с начала полномасштабного вторжения превысили 597 млрд грн.