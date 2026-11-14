Енергетики працюють на одному з об'єктів. Фото: facebook.com/kharkivoblenergo

У неділю, 15 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі після російських обстрілів. Обмеження для побутових споживачів заплановані з 08:00 до 24:00, а тривалість знеструмлень залежатиме від черги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Харківобленерго".

Реклама

Графіки відключень світла на Харківщині 15 листопада

За вказівкою НЕК "Укренерго" в області застосовуватимуть погодинні обмеження електропостачання. Енергетики оприлюднили години відключень для всіх 12 підчерг з урахуванням часу на перемикання.

У першій черзі споживачі підчерги 1.1 залишатимуться без електроенергії з 16:00 до 18:00. Для підчерги 1.2 відключення заплановані з 14:30 до 18:00.

У другій черзі графіки однакові для обох підчерг. Споживачам 2.1 та 2.2 вимикатимуть світло з 14:30 до 18:00.

Читайте також:

Для підчерги 3.1 передбачено два періоди відключень: з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 22:00. Водночас у підчерзі 3.2 електроенергії не буде лише з 18:00 до 22:00.

У четвертій черзі обмеження стосуватимуться обох підчерг — 4.1 та 4.2. Світло вимикатимуть із 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 22:00.

Споживачі підчерги 5.1 залишатимуться без електропостачання з 11:00 до 14:30. Для підчерги 5.2 знеструмлення заплановані у вечірній час — із 22:00 до 24:00.

У шостій черзі графіки також однакові для обох підчерг. Споживачам 6.1 та 6.2 вимикатимуть електроенергію з 11:00 до 14:30 та з 22:00 до 24:00.

Обмеження для підприємств

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.

У "Харківобленерго" попередили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється. Через це години відключень можуть коригувати залежно від поточного стану електромереж.

Жителям області рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах енергетиків та перевіряти належність своєї адреси до відповідної черги.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що мер Харкова Ігор Терехов попередив про можливі перебої з водопостачанням і каналізацією через російські удари по енергетиці.

Також Новини.LIVE писав, що Державна екологічна інспекція оприлюднила масштаби шкоди довкіллю Харківщини від російської агресії. Загальні збитки від початку повномасштабного вторгнення перевищили 597 млрд грн.