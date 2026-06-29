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Главная Харьков На Харьковщине жара не спадает: прогноз погоды на завтра

На Харьковщине жара не спадает: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 18:16
Погода в Харькове и области: прогноз на неделю и жара
Люди в Харькове. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Июньская непогода в Харьковской области окончательно отступает, уступая место настоящей летней жаре. В ближайшие дни в регионе ожидается значительное повышение температуры, хотя местами в начале июля пройдут кратковременные грозовые дожди, которые несколько освежат воздух.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 30 июня

Во вторник, 30 июня, в Харьковской области прогнозируется переменная облачность. Ветер будет восточным, со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью и утром ожидается небольшой кратковременный дождь, местами прогремит гроза. Однако уже днем осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит +13…+18°, а днем столбики термометров стремительно поднимутся до жарких +25…+30°.
  • В Харькове: ночью и утром также возможен небольшой кратковременный дождь, но днем будет сухо. Ночная температура будет держаться в пределах +15…+17°, а днем воздух прогреется до +27…+29°.

Пожарная опасность в регионе

Согласно данным синоптиков, из-за стремительного потепления ситуация с пожарной опасностью в области становится все более напряженной. На 30 июня синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности (5 класс) на большей части территории региона. В частности, самый высокий уровень угрозы зафиксирован в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Изюме и Лозовой. Чуть более низкий, но все равно высокий уровень опасности (4 класс) прогнозируется для Великого Бурлука, Купянска и Берестина. Спасатели призывают жителей быть максимально осторожными с огнем на открытом воздухе.

Прогноз на 1–4 июля

Начало второго летнего месяца принесет в регион настоящую жару, которая ближе к концу недели снова сменится летними грозами:

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  • 1 июля: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20°, а днём поднимется до +27…+32°.
  • 2 июля: в регионе сохранится сухая погода с переменной облачностью. Ветер восточный, 3–8 м/с. Станет еще жарче: ночью +16…+21°, днем столбики термометров достигнут +29…+34°.
  • 3 июля: переменная облачность. Если ночь пройдет без значительных осадков, то днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха останется высокой — от +16…+21° ночью до +29…+34° днём.
  • 4 июля: в четверг погода будет более капризной. В течение суток ожидается переменная облачность и кратковременные дожди (ночью — повсеместно, днем — местами), которые кое-где будут сопровождаться грозами. Ветер сменится на северо-западный, 5–10 м/с. Жара немного спадет: ночью прогнозируют +16…+21°, а днем температура снизится до более комфортных +25…+30°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метрополитене заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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