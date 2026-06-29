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Головна Харків На Харківщині спека не відступає: прогноз погоди на завтра

На Харківщині спека не відступає: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 18:16
Погода в Харкові та області: прогноз на тиждень і спека
Люди у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Червнева негода в Харківській області остаточно відступає, поступаючись місцем справжній літній спеці. Найближчими днями в регіоні очікується суттєве підвищення температури, хоча подекуди початок липня принесе короткочасні грозові дощі, які дещо освіжать повітря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 30 червня

У вівторок, 30 червня, на Харківщині прогнозують мінливу хмарність. Вітер буде східним, зі швидкістю 5–10 м/с.

  • По області: вночі та вранці очікується невеликий короткочасний дощ, місцями прогримить гроза. Проте вже вдень опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів стрімко піднімуться до спекотних +25…+30°.
  • У Харкові: ніч та ранок також можуть бути з невеликим короткочасним дощем, але вдень буде сухо. Нічна температура триматиметься в межах +15…+17°, а вдень повітря прогріється до +27…+29°.

Пожежна небезпека у регіоні

Згідно з даними синоптиків, через стрімке потепління ситуація з пожежною небезпекою в області стає дедалі напруженішою. На 30 червня синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку (5 клас) на більшій частині території регіону. Зокрема, найвищий рівень загрози зафіксовано у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаку, Слобожанському, Ізюмі та Лозовій. Трохи нижчий, але все одно високий рівень небезпеки (4 клас), прогнозують для Великого Бурлука, Куп'янська та Берестина. Рятувальники закликають жителів бути максимально обережними з вогнем на відкритому повітрі.

Прогноз на 1–4 липня

Початок другого літнього місяця принесе в регіон справжню спеку, яка ближче до кінця тижня знову зміниться літніми грозами:

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  • 1 липня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20°, а вдень підніметься до +27…+32°. 
  • 2 липня: у регіоні збережеться суха погода з мінливою хмарністю. Вітер східний, 3–8 м/с. Стане ще спекотніше: вночі +16…+21°, вдень стовпчики термометрів сягнуть +29…+34°. 
  • 3 липня: мінлива хмарність. Якщо ніч мине без істотних опадів, то вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря залишиться високою — від +16…+21° вночі до +29…+34° вдень. 
  • 4 липня: у четвер погода буде більш примхливою. Протягом доби очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі (вночі — повсюдно, вдень — місцями), які подекуди супроводжуватимуться грозами. Вітер зміниться на північно-західний, 5–10 м/с. Спека трохи спаде: вночі прогнозують +16…+21°, а вдень температура знизиться до комфортніших +25…+30°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE писали, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

Харків прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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