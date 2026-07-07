Воздушная тревога в Харькове: метро может предоставить вагоны для укрытия

Вход в метро в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во время массированных обстрелов и воздушных тревог в Харькове на станциях метро могут разместить дополнительные вагоны для укрытия людей. Однако пока в этом нет необходимости, поскольку имеющихся площадей метрополитена достаточно для размещения населения.

Об этом говорится в ответе КП "Харьковский метрополитен" на информационный запрос Новини.LIVE.

Дополнительные вагоны в метро

В предприятии пояснили, что размещение дополнительных вагонов на станциях возможно во время воздушных тревог и массированных российских обстрелов. В то же время сейчас, учитывая количество людей, укрывающихся в метро, площадей подземных переходов, вестибюлей и платформ достаточно для размещения всех желающих.

"Размещение дополнительных вагонов подвижного состава метрополитена на станциях во время воздушных тревог и массированных обстрелов возможно и при необходимости может быть реализовано", — отметили в КП "Харьковский метрополитен".

В предприятии добавили, что в случае существенного увеличения количества людей, которые будут приходить в метро во время воздушных тревог, дополнительные вагоны могут быть размещены на соответствующих станциях.

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Какова вместимость вагонов

В ответе на запрос также отмечается, что вагоны, находящиеся на балансе КП "Харьковский метрополитен", в зависимости от модели, имеют от 36 до 44 сидячих мест. Общая расчетная вместимость одного вагона составляет от 262 до 332 пассажиров.

Как работает метро во время тревог

С начала полномасштабного вторжения Харьковский метрополитен неоднократно использовался в качестве укрытия. Во время самых интенсивных атак в метро одновременно находились тысячи людей. В настоящее время станции метро продолжают работать как объекты гражданской защиты, а в случае ухудшения ситуации с безопасностью предприятие готово увеличить количество мест для пребывания людей за счет размещения дополнительных вагонов.

Палатки в харьковском метрополитене

Новини.LIVE сообщали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метрополитене заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Кроме того, основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на установку палаток в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на станции метро "Вокзальная" в Харькове временно изменили схему выхода пассажиров. Такое решение было принято в связи с ужесточением мер безопасности на объектах "Укрзализныци". По данным горсовета, временно будут закрыты пешеходные выходы № 2 и № 3 из подземного перехода станции. Они ведут в направлении пешеходного туннеля вокзала "Харьков-Пассажирский".

Также Новини.LIVE сообщали, кого из владельцев собак могут не пустить в метро Харькова. В частности, им нужно заранее позаботиться о контейнере или клетке. Она не должна превышать допустимые размеры.