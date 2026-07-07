Повітряні тривоги у Харкові: метро може дати вагони для укриття

Вхід в метро в Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Під час масованих обстрілів і повітряних тривог у Харкові на станціях метро можуть розмістити додаткові вагони для укриття людей. Однак наразі такої потреби немає, адже наявних площ метрополітену достатньо для прийому людей.

Про це йдеться у відповіді КП "Харківський метрополітен" на інформаційний запит Новини.LIVE.

Додаткові вагони у метро

У підприємстві пояснили, що розміщення додаткових вагонів на станціях можливе під час повітряних тривог і масованих російських обстрілів. Водночас зараз, з огляду на кількість людей, які укриваються у метро, площ підземних переходів, вестибюлів і платформ достатньо для розміщення всіх охочих.

"Розміщення додаткових вагонів рухомого складу метрополітену на станціях під час повітряних тривог та масованих обстрілів є можливим і за потреби може бути реалізоване", — зазначили у КП "Харківський метрополітен".

У підприємстві додали, що у разі суттєвого збільшення кількості людей, які приходитимуть до метро під час повітряних тривог, додаткові вагони можуть бути розміщені на відповідних станціях.

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Яка місткість вагонів

У відповіді на запит також зазначається, що вагони, які перебувають на балансі КП "Харківський метрополітен", залежно від моделі, мають від 36 до 44 місць для сидіння. Загальна розрахункова місткість одного вагона становить від 262 до 332 пасажирів.

Як працює метро під час тривог

Від початку повномасштабного вторгнення Харківський метрополітен неодноразово використовували як укриття. Під час найінтенсивніших атак у підземці одночасно перебували тисячі людей. Наразі станції метро продовжують працювати як об'єкти цивільного захисту, а у разі погіршення безпекової ситуації підприємство готове збільшити кількість місць для перебування людей завдяки розміщенню додаткових вагонів.

Намети в харківському метрополітені

Новини.LIVE писали, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Окрім цього, засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на станції метро "Вокзальна" у Харкові тимчасово змінили схему виходу пасажирів. Таке рішення ухвалили у зв'язку з посиленням заходів безпеки на об'єктах Укрзалізниці. За даними міськради, тимчасово закритими будуть пішохідні виходи №2 та №3 із підземного переходу станції. Вони ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу "Харків-Пасажирський".

Також Новини.LIVE інформували, кого з власників собак можуть не пустити у метро Харкова. Зокрема, їм треба заздалегідь подбати про контейнер або клітку. Вона не має перевищувати дозволених розмірів.