Харьковское метро сокращает интервалы движения до 7 минут

Вход в метро Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и призваны ускорить передвижение по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен.

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Изменения в метро

Интервалы движения поездов в Харьковском метрополитене вновь сокращают. В часы пик в рабочие дни поезда будут курсировать с интервалом до 7 минут. В руководстве предприятия отмечают, что метро продолжает работать бесплатно во время полномасштабной войны уже пятый год подряд. Сокращение интервалов связывают с перестройкой критической инфраструктуры Харькова и работой над энергетической независимостью городских систем.

За последние полгода это уже второй этап сокращения интервалов движения поездов в метрополитене. Одной из причин таких изменений называют увеличение пассажиропотока и возвращение харьковчан в город.

Ознакомиться с расписанием движения метро можно по ссылке.

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Изменения в движении троллейбусов

В понедельник, 14 сентября, с 09:30 до 14:30 в Харькове временно изменят маршруты троллейбусов № 3, 13 и 57. На это время движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода будет приостановлено на проспекте Байрона — от проспекта Петра Григоренко до улицы Харьковских дивизий — и на улице Харьковских дивизий до улицы Каденюка. Причина — обрезка аварийных деревьев вблизи контактной сети.

Троллейбус № 3 будет объезжать перекрытый участок через проспект Петра Григоренко, улицу Каденюка и бульвар Богдана Хмельницкого.

Троллейбус № 13 временно будет курсировать от станции метро "Защитников Украины" через улицу Олега Громадского, проспект Героев Харькова, бульвар Богдана Хмельницкого, улицу Каденюка и улицу Харьковских дивизий, после чего будет возвращаться в обратном направлении.

Троллейбус № 57 будет следовать от станции метро "Академика Барабашова" через улицу Александра Подольского, проспект Юбилейный, проспект Льва Ландау, проспект Героев Харькова, бульвар Богдана Хмельницкого, улицу Каденюка и улицу Харьковских дивизий. Далее маршрут будет проходить в обратном направлении до станции метро "Академика Барабашова".

Проезд в Харькове

В Харькове пассажиры и в дальнейшем смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Городские власти не планируют отменять программу, несмотря на большие расходы на восстановление города. Мэр Игорь Терехов отметил, что бесплатный проезд будет действовать до тех пор, пока у Харькова будут на это финансовые ресурсы. Отдельного финансирования программы из государственного бюджета город не запрашивает. Вместо этого власти оптимизируют расходы и ищут способы сбалансировать городской бюджет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.