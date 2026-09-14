Харківське метро скорочує інтервали руху до 7 хвилин

Вхід у метро Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

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Зміни в метро

Інтервали руху поїздів у Харківському метрополітені знову скорочують. У години пік у робочі дні потяги курсуватимуть до 7 хвилин. У керівництві підприємства зазначають, що метро продовжує працювати безкоштовно під час повномасштабної війни вже п'ятий рік поспіль. Скорочення інтервалів пов'язують із перебудовою критичної інфраструктури Харкова та роботою над енергетичною незалежністю міських систем.

За останні пів року це вже другий етап скорочення інтервалів у метрополітені. Однією з причин таких змін називають збільшення пасажиропотоку та повернення харків'ян до міста.

Ознайомитися з графіком руху метро можна за посиланням.

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Зміни тролейбусів

У понеділок, 14 вересня, з 09:30 до 14:30 у Харкові тимчасово змінять маршрути тролейбуси №3, 13 та 57. На цей час рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу припинять на проспекті Байрона — від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських Дивізій — та на вулиці Харківських Дивізій до вулиці Каденюка. Причина — обрізка аварійних дерев поблизу контактної мережі.

Тролейбус №3 об'їжджатиме перекриту ділянку через проспект Петра Григоренка, вулицю Каденюка та бульвар Богдана Хмельницького.

Тролейбус №13 тимчасово курсуватиме від станції метро "Захисників України" через вулицю Олега Громадського, проспект Героїв Харкова, бульвар Богдана Хмельницького, вулицю Каденюка та вулицю Харківських Дивізій, після чого повертатиметься у зворотному напрямку.

Тролейбус №57 прямуватиме від станції метро "Академіка Барабашова" через вулицю Олександра Подольського, проспект Ювілейний, проспект Льва Ландау, проспект Героїв Харкова, бульвар Богдана Хмельницького, вулицю Каденюка та вулицю Харківських Дивізій. Далі маршрут проходитиме у зворотному напрямку до станції метро "Академіка Барабашова".

Проїзд у Харкові

У Харкові пасажири й надалі зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. Міська влада не планує скасовувати програму, попри великі витрати на відновлення міста. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що безкоштовний проїзд діятиме доти, доки Харків матиме на це фінансові ресурси. Окремого фінансування на програму з державного бюджету місто не просить. Натомість влада оптимізує видатки та шукає способи збалансувати міський бюджет.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.