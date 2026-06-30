В Харькове изменили схему выхода на станции метро "Вокзальная"

Метро в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

На станции метро "Вокзальная" в Харькове временно изменили схему выхода пассажиров. Такое решение было принято в связи с ужесточением мер безопасности на объектах Укрзализныци.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Закрытые станции метро

По данным горсовета, временно закрытыми будут пешеходные выходы №2 и №3 из подземного перехода станции. Они ведут в направлении пешеходного туннеля вокзала "Харьков-Пассажирский".

Пассажиров просят заранее учитывать изменения при планировании поездок и пользоваться другими доступными выходами со станции. О возобновлении работы выходов №2 и №3 сообщат дополнительно.

Палатки в харьковском метрополитене

Новини.LIVE писали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метрополитене заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Кроме того, основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на установку палаток в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что активисты в Харькове в рамках декоммунизации предлагают переименовать две станции метрополитена. Соответствующее обращение уже было направлено в органы местной власти. Однако такая инициатива вызывает дискуссию, ведь на смену названий потребуется потратить определенную сумму средств из бюджета, который в настоящее время является дефицитным.

Также Новини.LIVE сообщали, кого из владельцев собак могут не пустить в метро Харькова. В частности, им нужно заранее позаботиться о контейнере или клетке. Она не должна превышать допустимые размеры.