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Головна Харків У харківському метро закрили два виходи на станції “Вокзальна”

У харківському метро закрили два виходи на станції “Вокзальна”

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 12:03
У Харкові змінили схему виходу на станції метро “Вокзальна”
Метро в Харкові. Фото: Харківська міська рада

На станції метро "Вокзальна" у Харкові тимчасово змінили схему виходу пасажирів. Таке рішення ухвалили у зв'язку з посиленням заходів безпеки на об'єктах Укрзалізниці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Закриті станції метро

За даними міськради, тимчасово закритими будуть пішохідні виходи №2 та №3 із підземного переходу станції. Вони ведуть у напрямку пішохідного тунелю вокзалу "Харків-Пасажирський".

Пасажирів просять заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок і користуватися іншими доступними виходами зі станції. Коли виходи №2 та №3 відновлять роботу, повідомлять додатково. 

Намети в харківському метрополітені

Новини.LIVE писали, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Окрім цього, засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що активісти у Харкові у рамках декомунізації пропонують перейменувати 2 станції метрополітену. Відповідне звернення вже було направлено до органів місцевої влади. Проте така ініціатива викликає дискусію, адже на зміну назв потрібно витратити певну суму коштів з бюджету, який нині є дефіцитним.

Також Новини.LIVE інформували, кого з власників собак можуть не пустити у метро Харкова. Зокрема, їм треба заздалегідь подбати про контейнер або клітку. Вона не має перевищувати дозволених розмірів.

Харківська область Новини Харкова метрополітен станції метро
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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