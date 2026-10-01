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В Киевском районе Харькова не будет света: адреса и время

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1 октября 2026 11:57
График отключений электроэнергии в Харькове 4 октября и адреса
Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове часть Киевского района временно останется без электроэнергии. Ограничения связаны с ремонтными работами, которые будут проводиться 4 октября. Электричество планируется отключить утром и восстановить после завершения работ. Отключение коснется 14 улиц и переулка. Жителей просят учесть это при планировании дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Где не будет света

В воскресенье, 4 октября, в связи с проведением ремонтных работ электроэнергию отключат в части Киевского района Харькова. Отключение продлится с 8:00 до 17:00. Без света временно останутся потребители по следующим адресам:

  • ул. Академика Вальтера;
  • пример Академика Курчатова;
  • ул. Академика Синельникова;
  • ул. Академика Волкова;
  • бул. Мира;
  • ул. Гаркуши;
  • ул. Гацева;
  • проспект Евпаторийский;
  • ул. Лейпунского;
  • переулок Лейпунского;
  • ул. Москаленко;
  • ул. Обреимова;
  • ул. Латишева;
  • ул. Шубникова.

Когда восстановят электроснабжение

Плановое время проведения работ — с 8:00 до 17:00. После завершения ремонта электроснабжение должно быть восстановлено.

Тариф на электроэнергию

Для большинства бытовых потребителей электроэнергия в октябре будет стоить, как и раньше, 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие этой фиксированной цены до 31 октября 2026 года включительно. Однако с 1 октября начинается льготный период для определенных правительством домохозяйств с электроотоплением, а также домов без газоснабжения и централизованного или автономного отопления. Для них будет действовать цена 2,64 грн за кВт·ч за первые 2 000 кВт·ч в месяц. Если потребление превысит этот объем, за электроэнергию свыше 2 000 кВт·ч нужно платить по 4,32 грн. Льготный период длится с 1 октября по 30 апреля.

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Отключение газа

Кроме того, сегодня, 1 октября, в трех районах Харькова временно приостановят газоснабжение из-за работ на газовых сетях. Без газа останутся потребители по следующим адресам:

  • Киевский район: въезд Квитковый, дома 1, 2, 5; переулок Квитковый, дом 3; 3-й въезд Квитковый, дом 4.
  • Салтовский район: ул. Валентиновская, дома 48, 50.
  • Немишлянский район: ул. Крамаренковская, дом 110.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ газоснабжение восстановят при условии доступа ко всем квартирам для проверки внутридомовой системы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.

Харьков Новости Харькова отключения света свет отключения
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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