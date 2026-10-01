График отключений электроэнергии в Харькове 4 октября и адреса

Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове часть Киевского района временно останется без электроэнергии. Ограничения связаны с ремонтными работами, которые будут проводиться 4 октября. Электричество планируется отключить утром и восстановить после завершения работ. Отключение коснется 14 улиц и переулка. Жителей просят учесть это при планировании дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

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Где не будет света

В воскресенье, 4 октября, в связи с проведением ремонтных работ электроэнергию отключат в части Киевского района Харькова. Отключение продлится с 8:00 до 17:00. Без света временно останутся потребители по следующим адресам:

ул. Академика Вальтера;

пример Академика Курчатова;

ул. Академика Синельникова;

ул. Академика Волкова;

бул. Мира;

ул. Гаркуши;

ул. Гацева;

проспект Евпаторийский;

ул. Лейпунского;

переулок Лейпунского;

ул. Москаленко;

ул. Обреимова;

ул. Латишева;

ул. Шубникова.

Когда восстановят электроснабжение

Плановое время проведения работ — с 8:00 до 17:00. После завершения ремонта электроснабжение должно быть восстановлено.

Тариф на электроэнергию

Для большинства бытовых потребителей электроэнергия в октябре будет стоить, как и раньше, 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие этой фиксированной цены до 31 октября 2026 года включительно. Однако с 1 октября начинается льготный период для определенных правительством домохозяйств с электроотоплением, а также домов без газоснабжения и централизованного или автономного отопления. Для них будет действовать цена 2,64 грн за кВт·ч за первые 2 000 кВт·ч в месяц. Если потребление превысит этот объем, за электроэнергию свыше 2 000 кВт·ч нужно платить по 4,32 грн. Льготный период длится с 1 октября по 30 апреля.

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Отключение газа

Кроме того, сегодня, 1 октября, в трех районах Харькова временно приостановят газоснабжение из-за работ на газовых сетях. Без газа останутся потребители по следующим адресам:

Киевский район: въезд Квитковый, дома 1, 2, 5; переулок Квитковый, дом 3; 3-й въезд Квитковый, дом 4.

Салтовский район: ул. Валентиновская, дома 48, 50.

Немишлянский район: ул. Крамаренковская, дом 110.

Жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами. После завершения работ газоснабжение восстановят при условии доступа ко всем квартирам для проверки внутридомовой системы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области продолжают совершенствовать систему дифференцированных воздушных тревог. Сигналы уже могут касаться отдельных районов и даже конкретных объектов. В частности, новую систему внедрили для автозаправочных станций.