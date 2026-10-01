Графік відключення світла у Харкові 4 жовтня та адреси

Фахівці ремонтують мережу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові частина Київського району тимчасово залишиться без електроенергії. Обмеження пов’язані з ремонтними роботами, які проведуть 4 жовтня. Світло планують вимкнути вранці та повернути після завершення робіт. Знеструмлення торкнеться 14 вулиць та провулка. Мешканців просять врахувати це під час планування дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

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Де не буде світла

У неділю, 4 жовтня, через проведення ремонтних робіт електроенергію відключать у частині Київського району Харкова. Знеструмлення триватиме з 8:00 до 17:00. Без світла тимчасово залишаться споживачі за такими адресами:

вул. Академіка Вальтера;

пр. Академіка Курчатова;

вул. Академіка Синельникова;

вул. Академіка Волкова;

бул. Миру;

вул. Гаркуші;

вул. Гацева;

пр-д Євпаторійський;

вул. Лейпунського;

пров. Лейпунського;

вул. Москаленка;

вул. Обреїмова;

вул. Латишева;

вул. Шубнікова.

Коли повернуть електроенергію

Плановий час проведення робіт — з 8:00 до 17:00. Після завершення ремонту електропостачання мають відновити.

Тариф на світло

Для більшості побутових споживачів електроенергія у жовтні коштуватиме, як і раніше, 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив дію цієї фіксованої ціни до 31 жовтня 2026 року включно. Однак з 1 жовтня починається пільговий період для визначених урядом домогосподарств з електроопаленням, а також будинків без газопостачання та централізованого або автономного опалення. Для них діятиме ціна 2,64 грн за кВт·год за перші 2 000 кВт·год на місяць. Якщо споживання перевищить цей обсяг, за електроенергію понад 2 000 кВт·год потрібно платити по 4,32 грн. Пільговий період триває з 1 жовтня до 30 квітня.

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Відключення газу

Крім того, сьогодні, 1 жовтня у трьох районах Харкова тимчасово припинять газопостачання через роботи на газових мережах. Без газу залишаться споживачі за такими адресами:

Київський район: в’їзд Квітковий, будинки 1, 2, 5; провулок Квітковий, будинок 3; 3-й в’їзд Квітковий, будинок 4.

Салтівський район: вул. Валентинівська, будинки 48, 50.

Немишлянський район: вул. Крамаренківська, будинок 110.

Мешканців просять перекрити крани перед газовими приладами. Після завершення робіт газопостачання відновлять за умови доступу до всіх помешкань для перевірки внутрішньобудинкової системи.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині продовжують удосконалювати систему диференційованих повітряних тривог. Сигнали вже можуть стосуватися окремих районів і навіть конкретних об’єктів. Зокрема, нову систему запровадили для автозаправних станцій.