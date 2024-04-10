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В рамках программы "Сделано в Украине" — для поддержки бизнеса на Харьковщине выделили 1,5 млрд

10 апреля 2024 12:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В рамках программы "Сделано в Украине" — для поддержки бизнеса на Харьковщине выделили 1,5 млрд
Рабочая встреча в Харькове. Фото: Олег Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В 2024 году для поддержки бизнеса в Харьковской области выделили 1,5 миллиарда гривен в рамках программы "Сделано в Украине". В регионе уже возобновили программу компенсаций на приобретение сельхозтехники и увеличили срок кредитования.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов по результатам встречи президента Владимира Зеленского и первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко.

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Поддержка бизнеса Харьковщины

"Государство продолжает поддержку отечественных производителей для укрепления экономики и обороноспособности страны, а также обращать особое внимание к территориям, подвергшимся оккупации", — написал Синегубов, говоря о важности поддерживать бизнес.

По его словам, в области уже возобновлена программа компенсаций на приобретение сельхозтехники. Это, отмечает чиновник, обеспечит эффективную поддержку машиностроителей, поскольку новые заказы будут гарантировать продолжение работы профильных предприятий.

Что не менее важно, как добавил Синегубов, для предпринимателей объявили грант на переработку, благодаря которому бизнес смогут получить до 8 миллионов гривен развитие собственного дела.

Кроме того, рассказали в ОВА, для области упростили условия кредитования. А именно увеличили его срок до 10 лет и снизили процентные ставки в рамках программы доступных кредитов "5-7-9".

Развитие бизнеса в Харьковской области
Олег Синегуб. Фото: Олег Синегубов\Telegram
Развитие бизнеса в Харьковской области
Владимир Зеленский. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала в 2024 году посетить с проверками более трех тысяч компаний. При этом перечень бизнесов, планирующих проверить в этом году, расширили.

Также стало известно, что бизнес просит ввести электронную коммуникацию между ТЦК и предпринимателями.

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