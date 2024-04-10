Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В межах програми "Зроблено в Україні" — для підтримки бізнесу на Харківщині виділили 1,5 млрд arrow

В межах програми "Зроблено в Україні" — для підтримки бізнесу на Харківщині виділили 1,5 млрд

10 квітня 2024 12:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В межах програми "Зроблено в Україні" — для підтримки бізнесу на Харківщині виділили 1,5 млрд
Робоча зустріч у Харкові. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У 2024 році для підтримки бізнесу на Харківщині виділили 1,5 мільярди гривень в межах програми "Зроблено в Україні". Зокрема, у регіоні вже відновили програму компенсацій на придбання сільгосптехніки та збільшили термін кредитування. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов за результатами зустрічі президента Володимира Зеленського та першого віцепрем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Читайте також:

Підтримка бізнесу Харківщини

"Держава продовжує підтримку вітчизняних виробників для зміцнення економіки й обороноздатності країни, а також звертати особливу увагу до територій, які зазнали окупації", — написав Синєгубов, говорячи про важливість підтримувати бізнес. 

За його словами, в області вже відновили програму компенсацій на придбання сільгосптехніки. Це, наголошує посадовець ОВА, забезпечить ефективну підтримку машинобудівників, оскільки нові замовлення гарантуватимуть продовження роботи профільних підприємств. 

Що не менш важливо, як додав Синєгубов, для підприємців оголосили грант на переробку, завдяки якому бізнеси зможуть отримати до 8 мільйонів гривень розвиток власної справи.

Крім того, як розповіли в ОВА, для області спростили умови кредитування. А саме, збільшили його термін до 10 років та знизили відсоткові ставки у межах програми доступних кредитів "5-7-9".

Розвиток бізнесу на Харківщині
Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов\Telegram
Розвиток бізнесу на Харківщині
Володимир Зеленський. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) запланувала у 2024 році навідатися з перевірками до понад трьох тисяч компаній. При цьому перелік бізнесів, які планують перевірити цьогоріч, розширили.

Також стало відомо, що бізнес просить ввести електронну комунікацію між ТЦК та підприємцями.

війна
Харків
гроші
Харківська область
відновлення
війна в Україні
єВідновлення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен