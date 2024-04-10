В межах програми "Зроблено в Україні" — для підтримки бізнесу на Харківщині виділили 1,5 млрд

Робоча зустріч у Харкові. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

У 2024 році для підтримки бізнесу на Харківщині виділили 1,5 мільярди гривень в межах програми "Зроблено в Україні". Зокрема, у регіоні вже відновили програму компенсацій на придбання сільгосптехніки та збільшили термін кредитування.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов за результатами зустрічі президента Володимира Зеленського та першого віцепрем'єр-міністра Юлії Свириденко.

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Підтримка бізнесу Харківщини

"Держава продовжує підтримку вітчизняних виробників для зміцнення економіки й обороноздатності країни, а також звертати особливу увагу до територій, які зазнали окупації", — написав Синєгубов, говорячи про важливість підтримувати бізнес.

За його словами, в області вже відновили програму компенсацій на придбання сільгосптехніки. Це, наголошує посадовець ОВА, забезпечить ефективну підтримку машинобудівників, оскільки нові замовлення гарантуватимуть продовження роботи профільних підприємств.

Що не менш важливо, як додав Синєгубов, для підприємців оголосили грант на переробку, завдяки якому бізнеси зможуть отримати до 8 мільйонів гривень розвиток власної справи.

Крім того, як розповіли в ОВА, для області спростили умови кредитування. А саме, збільшили його термін до 10 років та знизили відсоткові ставки у межах програми доступних кредитів "5-7-9".

Олег Синєгубов. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Володимир Зеленський. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) запланувала у 2024 році навідатися з перевірками до понад трьох тисяч компаній. При цьому перелік бізнесів, які планують перевірити цьогоріч, розширили.

Також стало відомо, що бізнес просить ввести електронну комунікацію між ТЦК та підприємцями.