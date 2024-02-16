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В Минэнерго назвали количество обесточенных абонентов в Харьковской области

16 февраля 2024 13:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Минэнерго назвали количество обесточенных абонентов в Харьковской области
Ремонт линии электропередач. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов обесточено 1 558 точек учета в Волчанской громаде. Восстановительные работы начнутся там, когда разрешит ситуация безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в пятницу, 16 февраля.

Какая ситуация энергосистемы в Харьковской области

В результате обстрелов 15 февраля на территории Волчанской громады повреждена воздушная линия и обесточено 1 558 точек учета. Восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация безопасности.

В то же время энергетики заживили 323 потребителя в Дергачевской, Золочевской, Изюмской и Чугуевской громадах, которые отключались в результате боевых действий.

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Скриншот сообщения Минэнерго в Telegram

В то же время в результате вражеских обстрелов в Донецкой области отключалось более 15,1 тысячи потребителей в 22 населенных пунктах. Ремонтные бригады заживили 11 населенных пунктов — всего 16,4 тысячи абонентов, в том числе обесточивавшихся ранее. Также восстановлено распределение газа 12 потребителям.

А в Запорожской области за прошедшие сутки ремонтные бригады возобновили электрооборудование, поврежденное накануне вражескими обстрелами, и вернули свет 3 223 семьям в семи прифронтовых населенных пунктах. Также энергетики устранили ряд технологических нарушений в электросетях и возобновили энергоснабжение для 3032 домовладений.

Напомним, в настоящее время в Украине не будут повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. На сегодня нет никаких проектов решений.

Мы также писали, что коммунальные услуги для украинцев могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. Украинские власти уже готовят план "Б" на случай, если американское правительство не разблокирует поддержку.

Минэнерго
электроэнергия
Харьковская область
энергосистема

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