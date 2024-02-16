В Міненерго назвали кількість знеструмлених абонентів у Харківській області

Ремонт лінії електропередач. Фото: АР

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено 1 558 точок обліку у Вовчанській громаді. Відновлювальні роботи почнуться там, коли дозволить безпекова ситуація.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у п'ятницю, 16 лютого.

Яка ситуація енергосистеми в Харківській області

Внаслідок обстрілів 15 лютого на території Вовчанської громади пошкоджено повітряну лінію та знеструмлено 1 558 точок обліку. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Водночас енергетики заживили 323 споживачі у Дергачівській, Золочівській, Ізюмській та Чугуївській громадах, які відключалися внаслідок бойових дій.

Скриншот допису Міненерго в Telegram

Водночас внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області відключалися понад 15,1 тисячі споживачів у 22 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 11 населених пунктів — загалом 16,4 тисячі абонентів, зокрема ті, які знеструмлювалися раніше. Також відновлено розподіл газу 12 споживачам.

А в Запорізькій області минулої доби ремонтні бригади відновили електрообладнання, пошкоджене напередодні ворожими обстрілами, та повернули світло 3 223 родинам у сімох прифронтових населених пунктах. Також енергетики усунули низку технологічних порушень в електромережах та відновили енергопостачання для 3 032 домоволодінь.

Нагадаємо, наразі в Україні не будуть підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.

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