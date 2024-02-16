Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В Міненерго назвали кількість знеструмлених абонентів у Харківській області arrow

В Міненерго назвали кількість знеструмлених абонентів у Харківській області

16 лютого 2024 13:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Міненерго назвали кількість знеструмлених абонентів у Харківській області
Ремонт лінії електропередач. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено 1 558 точок обліку у Вовчанській громаді. Відновлювальні роботи почнуться там, коли дозволить безпекова ситуація.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у п'ятницю, 16 лютого. 

Яка ситуація енергосистеми в Харківській області

Внаслідок обстрілів 15 лютого на території Вовчанської громади пошкоджено повітряну лінію та знеструмлено 1 558 точок обліку. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

Водночас енергетики заживили 323 споживачі у Дергачівській, Золочівській, Ізюмській та Чугуївській громадах, які відключалися внаслідок бойових дій.

null
Скриншот допису Міненерго в Telegram 

Водночас внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області відключалися понад 15,1 тисячі споживачів у 22 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 11 населених пунктів — загалом 16,4 тисячі абонентів, зокрема ті, які знеструмлювалися раніше. Також відновлено розподіл газу 12 споживачам. 

А в Запорізькій області минулої доби ремонтні бригади відновили  електрообладнання, пошкоджене напередодні ворожими обстрілами, та повернули світло 3 223 родинам у сімох прифронтових населених пунктах. Також енергетики усунули низку технологічних порушень в електромережах та відновили енергопостачання для 3 032 домоволодінь.

Нагадаємо, наразі в Україні не будуть підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.

Ми також писали, що комунальні послуги для українців можуть здорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. Українська влада вже готує план "Б" на випадок, якщо американський уряд не розблокує підтримку.

Міненерго
електроенергія
Харківська область
енергосистема

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі