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В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет в Харьковской области в пятницу

27 июня 2024 23:45
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключения света в Харьковской области 28 июня
Человек в темной комнате работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В пятницу, 28 июня, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет в Харьковской области 28 июня

Причина длительных ограничений электроснабжения — сложная ситуация в энергосистеме после массированных российских обстрелов. Ограничения введут для промышленных и бытовых потребителей. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не планируют.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области на период с 22 по 28 июня можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Напомним, житель Днепра придумал, как обеспечить жилье электроэнергией во время отключений. Он разработал систему, при помощи которой питание поступает из сети или автономно.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда в Украине снизится продолжительность отключений света. По его мнению, уже в конце лета ограничения будут длиться не более шести часов в сутки.

Харьков
электроэнергия
Харьковская область
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света

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