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В НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло на Харківщині в п'ятницю

27 червня 2024 23:45
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключень світла у Харківській області 28 червня
Чоловік у темній кімнаті працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У п'ятницю, 28 червня, по всій  Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в четвер, 27 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло у Харківській області 28 червня

Причина тривалих обмежень електропостачання — складна ситуація в енергосистемі після масованих російських обстрілів. Обмеження введуть для промислових і побутових споживачів. Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не планують.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 22 по 28 червня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Нагадаємо, мешканець Дніпра вигадав, як забезпечити оселю електроенергією під час відключень. Він розробив систему, за допомогою якої живлення надходить із мережі або автономно.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли в Україні зменшиться тривалість відключень світла. На його думку, вже наприкінці літа обмеження триватимуть не більше шести годин на добу.

Харків
електроенергія
Харківська область
електропостачання
Укренерго
відключення світла

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