Презентация фильма. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

В Нидерландах состоялись показы документального фильма-расследования о военных преступлениях российских оккупантов в Изюме. Фильм снят на основе материалов официального расследования и показаний пострадавших. На одном из показов выступила девушка, которая из-за российского авиаудара потеряла всю семью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Офиса президента Кирилла Буданова.

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Что показали в фильме

Показы документальной ленты состоялись в Гааге и Амстердаме. Автор проекта — украинская журналистка-расследовательница и военный корреспондент Вероника Марченко. Фильм создан в сотрудничестве с Харьковской областной прокуратурой при поддержке правозащитной организации Project Expedite Justice и благотворительного фонда Future for Ukraine в рамках проекта GIDNA.

В фильме использованы эксклюзивные материалы официального расследования и закрытых допросов. Они раскрывают факты жестоких пыток, попыток уничтожить украинскую идентичность, сексуального насилия как оружия войны и целенаправленных убийств мирных жителей.

Свидетельство девушки, потерявшей семью

На показе в Нидерландах присутствовала Алена — одна из главных героинь фильма. В результате российского авиаудара девушка потеряла мать, отца и бабушку. Она лично выступила перед международными гостями и рассказала о пережитом. Ее показания стали частью рассказа о преступлениях, совершенных российскими военными против украинцев.

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Среди гостей мероприятий были европейские дипломаты, политики, прокуроры и правозащитники. Буданов также поблагодарил посла Украины в Нидерландах Андрея Костина за поддержку и принципиальную позицию.

Цель показа

По словам Буданова, Россия пытается препятствовать распространению информации о своих преступлениях на международной арене. Несмотря на провокации и попытки сорвать мероприятия, показы в Нидерландах состоялись. Собранные доказательства могут быть использованы для расследования военных преступлений и привлечения виновных к ответственности. Фильм призван донести до международного сообщества правду о преступлениях российских оккупантов в Изюме.

"Каждое зафиксированное свидетельство, каждое доказательство и каждое имя военного преступника становятся основой для трибунала. Мир должен увидеть правду и действовать соответственно. Продолжаем работу. Слава Украине!", — написал Кирилл Буданов.

Оккупация Изюма и массовое захоронение

Российские войска оккупировали Изюм в Харьковской области весной 2022 года. Город подвергался массированным обстрелам. В результате были разрушены жилые дома и важные объекты инфраструктуры. Во время оккупации местные жители остались без стабильного снабжения водой, электроэнергией, газом и отоплением. Украинские военные освободили Изюм 10 сентября 2022 года в ходе контрнаступления в Харьковской области.

После деоккупации правоохранители обнаружили на окраине города массовое захоронение. По данным Министерства иностранных дел Украины от 23 сентября 2022 года, к тому времени были эксгумированы 436 тел, среди которых было пять детей. У многих погибших обнаружили признаки насильственной смерти. Также правоохранители установили места, которые российские оккупанты использовали для пыток.

Как сообщали Новини.LIVE, около 05:00 21 октября российские войска атаковали Харьков. По предварительной информации, вражеский беспилотник нанес удар по Основянскому району города. В настоящее время устанавливаются последствия атаки. Информации о пострадавших после утреннего удара не поступало.

Также Новини.LIVE писали, что российский удар по Новой Водолаге в Харьковской области унес жизни шестерых человек, среди них — двух детей. Атака пришлась на центральный парк отдыха, где собирались местные жители и семьи с детьми. Самой младшей погибшей девочке было чуть больше года. Еще семеро человек остаются в больницах, четверо из них — дети.