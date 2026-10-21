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Головна Харків У Нідерландах показали фільм про злочини РФ на Харківщині

У Нідерландах показали фільм про злочини РФ на Харківщині

Ua ru
21 жовтня 2026 17:35
Фільм про воєнні злочини росіян в Ізюмі показали в Гаазі Кирило Буданов/Telegram
Презентація фільму. Фото: Кирило Буданов/Telegram

У Нідерландах відбулися покази документального фільму-розслідування про воєнні злочини російських окупантів в Ізюмі. Стрічку створили на основі матеріалів офіційного слідства та свідчень постраждалих. На одному з показів виступила дівчина, яка через російський авіаудар втратила всю родину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Офісу президента Кирила Буданова.

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Що показали у фільмі

Покази документальної стрічки відбулися в Гаазі та Амстердамі. Авторка проєкту — українська журналістка-розслідувачка та воєнна кореспондентка Вероніка Марченко. Фільм створили у співпраці з Харківською обласною прокуратурою за підтримки правозахисної організації Project Expedite Justice та благодійного фонду Future for Ukraine в межах проєкту GIDNA.

У стрічці використали ексклюзивні матеріали офіційного слідства та закриті допити. Вони розкривають факти жорстоких катувань, спроб знищити українську ідентичність, сексуального насильства як зброї війни та цілеспрямованих убивств мирних жителів.

Свідчення дівчини, яка втратила родину

На показі в Нідерландах була присутня Альона — одна з головних героїнь фільму. Через російський авіаудар дівчина втратила матір, батька та бабусю. Вона особисто виступила перед міжнародними гостями й розповіла про пережите. Її свідчення стало частиною розповіді про злочини, скоєні російськими військовими проти українців.

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Серед гостей заходів були європейські дипломати, політики, прокурори та правозахисники. Буданов також подякував послу України в Нідерландах Андрію Костіну за підтримку та принципову позицію.

Мета показу

За словами Буданова, Росія намагається перешкоджати поширенню інформації про свої злочини на міжнародній арені. Попри провокації та спроби зірвати заходи, покази у Нідерландах відбулися. Зібрані докази можуть використати для розслідування воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. Фільм має донести до міжнародної спільноти правду про злочини російських окупантів в Ізюмі.

"Кожне зафіксоване свідчення, кожен доказ і кожне ім’я воєнного злочинця стають основою для трибуналу. Світ має бачити істину й діяти відповідно. Працюємо далі. Слава Україні!", — написав Кирило Буданов.

Окупація Ізюма та масове поховання

Російські війська окупували Ізюм на Харківщині навесні 2022 року. Місто зазнавало масованих обстрілів. Унаслідок цього були зруйновані житлові будинки та важливі об’єкти інфраструктури. Під час окупації місцеві жителі залишилися без стабільного постачання води, електроенергії, газу та опалення. Українські військові звільнили Ізюм 10 вересня 2022 року під час контрнаступу на Харківщині.

Після деокупації правоохоронці виявили на околиці міста масове поховання. За даними Міністерства закордонних справ України від 23 вересня 2022 року, на той час ексгумували 436 тіл, серед яких було п’ятеро дітей. У багатьох загиблих виявили ознаки насильницької смерті. Також правоохоронці встановили місця, які російські окупанти використовували для катувань.

Як повідомляли Новини.LIVE, близько 05:00 21 жовтня російські війська атакували Харків. За попередньою інформацією, ворожий безпілотник ударив по Основ'янському району міста. Наразі наслідки атаки встановлюють. Інформації про постраждалих після ранкового удару не надходило.

Також Новини.LIVE писали, що Російський удар по Новій Водолазі на Харківщині забрав життя шістьох людей, серед них — двох дітей. Атака припала на центральний парк відпочинку, де збиралися місцеві жителі та родини з дітьми. Наймолодшій загиблій дівчинці було трохи більше року. Ще семеро людей залишаються в лікарнях, четверо з них — діти.

фільм Гаага Харківська область Ізюм Кирило Буданов
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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