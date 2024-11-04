Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В ожидании снега — прогноз погоды в Харькове на завтра arrow

В ожидании снега — прогноз погоды в Харькове на завтра

4 ноября 2024 23:20
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове 5 ноября 2024 года.
Женщины гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове 5 ноября ожидается прохладная погода с температурой около +5°C днем и -3°C ночью. В течение дня не будет осадков, и прогнозируется облачность, которая будет оставаться преимущественно переменной.

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Харькове 5 ноября

Ветер будет умеренный, примерно 18 км/ч, что может создавать ощущение более низкой температуры.

В дальнейшем ожидается, что со среды, 6 ноября, возможен небольшой снег.

В Харькове в этот день погода будет прохладной, но подходит для коротких прогулок, при условии, что вы будете тепло одеты.

Так как не прогнозируются осадки, облачная погода не должна препятствовать прогулкам, но комфортность будет зависеть от одежды, поскольку холодный ветер может создавать дополнительный дискомфорт.

5 ноября в Харьковской области прогнозируется прохладная и облачная погода. Средняя температура днем составит около +1°C, а ночью опустится до -3°C. Ветер будет умеренный, с порывами до 10-15 км/ч, что может усиливать чувство холода. Осадков не предполагается, однако относительная влажность воздуха будет достаточно высокой (около 80%), что может создавать влагу и сырость.

В ожидании снега прогноз погоды в Харькове на завтра - фото 1
Скриншот сообщения из Telegram

Напомним, в Киеве и области сильные порывы ветра привели к падению деревьев и повреждению крыш домов.

Ранее в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет об очень высокой температуре воздуха, как для ноября.

Харьков осень дождь прогноз погоды снег

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:20 В ожидании снега — прогноз погоды в Харькове на завтра

23:05 В Киеве и ряде областей объявили тревогу

23:01 Фильм об украинских железнодорожниках покажут в кинотеатрах

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

22:33 На Волыни мужчина сбежал из помещения ТЦК — что решил суд

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

22:30 Бросил службу ради ремонта дома — что решил суд в Николаеве

22:01 От осени не убежать — прогноз погоды в Киеве на завтра

21:52 Зеленский обсудил с Бербок военную поддержку и инвестиции

Новость с видео

21:43 Штраф за необновление данных — что грозит украинцам за неуплату

21:37 Украинцев могут наказать за сбор сухостоя — какие штрафы

23:20 В ожидании снега — прогноз погоды в Харькове на завтра

23:05 В Киеве и ряде областей объявили тревогу

23:01 Фильм об украинских железнодорожниках покажут в кинотеатрах

22:33 На Волыни мужчина сбежал из помещения ТЦК — что решил суд

22:30 Бросил службу ради ремонта дома — что решил суд в Николаеве

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

22:01 От осени не убежать — прогноз погоды в Киеве на завтра

21:52 Зеленский обсудил с Бербок военную поддержку и инвестиции

Новость с видео

21:43 Штраф за необновление данных — что грозит украинцам за неуплату

21:37 Украинцев могут наказать за сбор сухостоя — какие штрафы

21:13 На Харьковщине женщина поддерживала Россию — суд вынес приговор

Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали