Прогноз погоды в Харькове 5 ноября 2024 года.

Женщины гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 5 ноября ожидается прохладная погода с температурой около +5°C днем и -3°C ночью. В течение дня не будет осадков, и прогнозируется облачность, которая будет оставаться преимущественно переменной.

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

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Погода в Харькове 5 ноября

Ветер будет умеренный, примерно 18 км/ч, что может создавать ощущение более низкой температуры.

В дальнейшем ожидается, что со среды, 6 ноября, возможен небольшой снег.

В Харькове в этот день погода будет прохладной, но подходит для коротких прогулок, при условии, что вы будете тепло одеты.

Так как не прогнозируются осадки, облачная погода не должна препятствовать прогулкам, но комфортность будет зависеть от одежды, поскольку холодный ветер может создавать дополнительный дискомфорт.

5 ноября в Харьковской области прогнозируется прохладная и облачная погода. Средняя температура днем составит около +1°C, а ночью опустится до -3°C. Ветер будет умеренный, с порывами до 10-15 км/ч, что может усиливать чувство холода. Осадков не предполагается, однако относительная влажность воздуха будет достаточно высокой (около 80%), что может создавать влагу и сырость.

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Напомним, в Киеве и области сильные порывы ветра привели к падению деревьев и повреждению крыш домов.

Ранее в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд. Речь идет об очень высокой температуре воздуха, как для ноября.