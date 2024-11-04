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В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

4 листопада 2024 23:20
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові 5 листопада 2024 року
Жінки гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові 5 листопада очікується прохолодна погода з температурою близько +5 °C вдень і -3 °C вночі. Упродовж дня не передбачається опадів, і прогнозується хмарність, яка залишатиметься переважно перемінною.

Про це повідомили у регіональному гідрометцентрі.

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Вітер буде помірний, приблизно 18 км/год, що може створювати відчуття дещо нижчої температури.

Надалі очікується, що з середи, 6 листопада, можливий невеликий сніг.

В Харкові у цей день погода буде прохолодною, але підходить для коротких прогулянок за умови, що ви будете тепло вдягнені. 

Оскільки не прогнозуються опадів, хмарна погода не має перешкоджати прогулянкам, але комфортність залежатиме від одягу, оскільки холодний вітер може створювати додатковий дискомфорт.

На 5 листопада в Харківській області прогнозується прохолодна і хмарна погода. Середня температура вдень складе близько +1 °C, а вночі опуститься до -3 °C. Вітер буде помірний, з поривами до 10-15 км/год, що може посилювати відчуття холоду. Опадів не передбачається, однак відносна вологість повітря буде досить високою (близько 80%), що може створювати вологу і сирість.

В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра - фото 1
Скріншот повідомлення з Telegram

Нагадаємо, у Києві та області сильні пориви вітру призвели до падіння дерев та пошкодження дахів будинків.

Раніше в Одесі зафіксували новий температурний рекорд. Йдеться про надзвичайно високу температуру повітря, як для листопада.

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