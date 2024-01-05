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В одной из громад Харьковщины запретили посещение рек и водоемов на Крещение

5 января 2024 07:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В одной из громад Харьковщины запретили посещение рек и водоемов на Крещение
Ледяная прорубь. Иллюстративное фото: Day Today
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Балаклейской общине запретили посещать прибрежные полосы рек и водоемов и погружаться в ледяную прорубь на Крещение. Причиной тому стало большое количество взрывоопасных предметов, находящихся на территории громады.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

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Руководство Балаклейщины настойчиво призвало местных жителей воздержаться в этом году от погружения в проруби и посещения пляжей в праздник Крещения. Людей известили о запрете из-за большого количества взрывчатки, находящейся на территории громады.

"В связи с тем, что на сегодняшний день на территории нашей громады находится большое количество взрывоопасных предметов, посещение прибрежных полос рек и водоемов на территории Балаклейской громады запрещено, находиться на пляжах опасно", — отметили в Балаклейской ГВА.

Скриншот сообщения общины
Скриншот поста громады

Напомним, жителей Киева призывают воздержаться от купания в водоемах на праздник Крещения. Ведь в условиях военного положения возможны российские провокации против верующих.

Добавим, в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, спасатели напомнили украинцам о правилах поведения на водоеме зимой.

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