В одній з громад Харківщини заборонили відвідування річок та водойм на Водохреща

Крижана ополонка. Ілюстративне фото: Day Today

В Балаклійській громаді заборонили відвідувати прибережні смуги річок та водойм й занурюватися в крижану ополонку на Водохреща. Причиною цьому є велика кількість вибухонебезпечних предметів, яка знаходиться на території громади.

Про це повідомили в Балаклійській міській військовій адміністрації.

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Заборона на відвідування пляжів Балаклійщини

Керівництво Балаклійщини наполегливо закликало місцевих мешканців утриматися цьогоріч від занурення в ополонки та відвідування пляжів на свято Водохреща. Людей сповістили про заборону через велику кількість вибухівки, що знаходиться на території громади.

"У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день на території нашої громади знаходиться велика кількість вибухонебезпечних предметів, відвідування прибережних смуг річок та водоймів на території Балаклійської громади заборонено, перебувати на пляжах небезпечно", — зазначили в Балаклійській МВА.

Скриншот допису громади

Нагадаємо, жителів Києва закликають утриматися від купання у водоймах на свято Водохреща. Адже, в умовах воєнного стану можливі російські провокації проти вірян.

Додамо, цьогоріч в Україні вперше за новим церковним календарем відзначатимуть свято Водохреща 6 січня. Попри надзвичайно теплу погоду, рятувальники нагадали українцям про правила поведінки на водоймі взимку.