Прогноз погоды в Харькове и области 30 ноября от Укргидрометцентра

Морозная погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 30 ноября, будет облачной с прояснениями. В последний день осени стоит ожидать морозов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Харьковской области 30 ноября

По прогнозам синоптиков, в субботу в области ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. День пройдет без осадков, однако в утренние и ночные часы возможно появление слабого тумана, что может частично снизить видимость на дорогах.

Ветер в течение суток будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха в области ночью снизится до -1...-6 °С, а днем поднимется до 0...+5 °С.

Погода в Харьковской области 30 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Харькове 30 ноября

В Харькове также будет сохраняться сухая погода. Ночная температура в черте города составит -2...-4 °С, а днем воздух прогреется до +1...+3 °С.

Слабый туман возможен в утренние часы, а ветер, как и по области, будет переменным, с той же умеренной скоростью 3-8 м/с.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 30 ноября, в центральных, местами южных и западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман.

А в нашем фоторепортаже можно посмотреть, как выглядит Киев во время сильного тумана.