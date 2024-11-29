Прогноз погоди у Харкові та області 30 листопада від Укргідрометцентру

В останній день осені вдарять морози — прогноз погоди для Харкова
Погода у Харкові та області завтра, 30 листопада, буде хмарною з проясненнями. В останній день осені варто очікувати на мороз.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода на Харківщині 30 листопада
За прогнозами синоптиків, у суботу в області очікується переважно хмарна погода з проясненнями. День обіцяє бути без опадів, однак у ранкові та нічні години можлива поява слабкого туману, що може частково знизити видимість на дорогах.
Вітер протягом доби залишатиметься змінних напрямків, із швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі знизиться до -1...-6 °С, а вдень підніметься до 0...+5 °С.
Погода у Харкові 30 листопада
У самому Харкові також зберігатиметься суха погода. Нічна температура у межах міста становитиме -2...-4 °С, а вдень повітря прогріється до +1...+3 °С.
Слабкий туман можливий у ранкові години, а вітер, як і по області, буде змінних напрямків, з тією ж помірною швидкістю 3-8 м/с.
Раніше ми повідомляли, що у суботу, 30 листопада, у центральних, місцями південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман.
А у нашому фоторепортажі можна подивитися, як виглядає Київ під час сильного туману.
Читайте Новини.LIVE!