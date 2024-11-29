Прогноз погоди у Харкові та області 30 листопада від Укргідрометцентру

Морозна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 30 листопада, буде хмарною з проясненнями. В останній день осені варто очікувати на мороз.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у суботу в області очікується переважно хмарна погода з проясненнями. День обіцяє бути без опадів, однак у ранкові та нічні години можлива поява слабкого туману, що може частково знизити видимість на дорогах.

Вітер протягом доби залишатиметься змінних напрямків, із швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря в області вночі знизиться до -1...-6 °С, а вдень підніметься до 0...+5 °С.

Погода у Харківській області 30 листопада. Фото: Meteoprog

Погода у Харкові 30 листопада

У самому Харкові також зберігатиметься суха погода. Нічна температура у межах міста становитиме -2...-4 °С, а вдень повітря прогріється до +1...+3 °С.

Слабкий туман можливий у ранкові години, а вітер, як і по області, буде змінних напрямків, з тією ж помірною швидкістю 3-8 м/с.

Раніше ми повідомляли, що у суботу, 30 листопада, у центральних, місцями південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман.

А у нашому фоторепортажі можна подивитися, як виглядає Київ під час сильного туману.