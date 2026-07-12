В сети назвали четырех возможных глав правительства: почему среди кандидатов Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Заявление президента Владимира Зеленского о предстоящем обновлении Кабинета министров стало одной из главных политических новостей дня. Глава государства сообщил, что предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление в отношениях с одним из ключевых партнеров Украины. После этого в СМИ и Telegram-каналах сразу начали обсуждать, кто может стать следующим главой правительства.

Новини.LIVE рассказывают, кто может возглавить новое украинское правительство.

Кого называют возможным следующим премьер-министром

Среди возможных кандидатов называют председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и директора "Укрнафты" Сергея Корецкого, министра энергетики Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.

Официального списка кандидатов пока нет, а окончательное решение о назначении премьер-министра должна принять Верховная Рада. В то же время каждый из названных руководителей представляет отдельную модель будущего правительства: энергетическую, технологическую, политическую или муниципальную.

Особое внимание привлекло появление среди возможных претендентов Игоря Терехова. Мэр Харькова почти ежедневно работает в условиях, которые для большинства государственных руководителей остаются исключительными: российские удары, повреждения энергетической и жилищной инфраструктуры, необходимость обеспечивать работу транспорта, коммунальных предприятий, больниц, школ и социальных служб.

Поэтому обсуждение его кандидатуры можно рассматривать не только как политическое предположение. Это также оценка опыта Харькова и управленческой модели, которая позволяет одному из крупнейших городов Украины жить, работать и восстанавливаться во время войны.

Наибольшее внимание среди возможных кандидатов привлекает именно Игорь Терехов. Если Корецкий ассоциируется с управлением государственными энергетическими компаниями, Шмыгаль — с текущей работой Кабинета министров, а Федоров — с цифровой трансформацией и развитием оборонных технологий, то Терехов представляет совершенно иной уровень государственного управления — местное самоуправление. Именно поэтому его возможное назначение вызвало отдельную дискуссию.

Почему именно Терехов

С начала полномасштабного вторжения Харьков стал одним из символов стойкости украинских городов. На протяжении более чем четырёх лет он живёт под постоянной угрозой ракетных, авиационных и дронных ударов. Разрушаются жилые кварталы, критическая инфраструктура, транспортные узлы, школы и больницы. Однако город продолжает функционировать.

Фактически команда городского головы ежедневно выполняет функции кризисного штаба. После каждой атаки необходимо организовать ликвидацию последствий, восстановить электро- и теплоснабжение, обеспечить работу водоканала, общественного транспорта, медицинских учреждений, социальных служб и коммунальных предприятий. К этому добавляются вопросы эвакуации, поддержки внутренне перемещенных лиц, ремонта жилого фонда и взаимодействия с международными донорами.

Именно этот опыт отличает Терехова от большинства других украинских управленцев. Если до войны успешность мэра оценивали по темпам строительства дорог или развития инфраструктуры, то теперь главным критерием стала способность обеспечить функционирование города даже после самых массированных российских атак.

Харьков как модель будущего восстановления

Не менее важно и то, что Харьков уже сегодня готовится к послевоенному восстановлению. Несмотря на войну, город реализует проекты модернизации энергетической системы, развивает децентрализованную генерацию, привлекает международные кредиты и гранты, восстанавливает жилье и коммунальную инфраструктуру. Именно Харьков всё чаще приводят в качестве примера того, как украинские общины могут сочетать оборону, восстановление и развитие.

Если страна постепенно переходит от этапа выживания к этапу масштабной реконструкции, то опыт руководителей, которые уже управляют такими процессами на местах, закономерно начинает привлекать внимание на общегосударственном уровне.

Война изменила критерии выбора

Более четырёх лет полномасштабной войны существенно изменили представление о том, каким должен быть государственный управленческий работник. Это уже не просто чиновник или политик, а руководитель, способный работать в условиях постоянной неопределенности, быстро координировать десятки служб, взаимодействовать с военными, международными партнерами и местными общинами. Именно поэтому сегодня всё больше внимания уделяется не только политическому опыту кандидатов, но и их практическим результатам. И в этом смысле Харьков стал одним из главных примеров того, как крупный украинский город может не только выстоять во время войны, но и продолжать развиваться.

В то же время пока все разговоры о новом премьер-министре остаются лишь на уровне политических обсуждений. Президент не назвал ни одного кандидата, а окончательное решение, в соответствии с Конституцией, будет принимать Верховная Рада.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов подчеркнул, что частью большой государственной политики является возвращение украинцев домой. По его словам, главное, чтобы люди хотели — и имели куда вернуться.

Также мэр Харькова призвал построить укрытия на АЗС. По его словам, это должна быть государственная программа. Он подчеркнул, что в первые дни войны АЗС помогали с топливом, а теперь и о них должно позаботиться государство.