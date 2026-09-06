Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В центре Харькова ограничили движение: где придется объезжать

В центре Харькова ограничили движение: где придется объезжать

Ua ru
6 сентября 2026 10:18
В Харькове сегодня перекрыли улицу Кооперативную — схема объезда
Ремонт дороги в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове сегодня, 6 сентября, временно изменят схему движения транспорта в центральной части города. В связи с ремонтом теплосети один из участков будет закрыт для автомобилей на 12 часов, а рядом введут дополнительные ограничения. Изменения коснутся также общественного транспорта.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Реклама

Где перекроют движение в Харькове

По данным Департамента строительства и дорожного хозяйства, проезд будет запрещен по улице Кооперативной от переулка Костюринского до переулка Плетневского в направлении улицы Университетской.

На этом участке работники КП "Харьковские тепловые сети" будут ремонтировать магистраль. Водители смогут объехать перекрытие через переулок Короленко, Армянский переулок и Павловскую площадь.

Также временно ограничат движение в Плетневском переулке возле перекрестка с Кооперативной. Полностью его не перекрывать — автомобили будут пропускать по полосам, свободным от ремонтных работ. Ограничения будут действовать до 21:00 6 сентября.

Читайте также:

Как будет курсировать троллейбус №58

Из-за ремонта изменится маршрут троллейбуса №58 в направлении аэропорта. Он будет курсировать через площадь Конституции, Павловскую площадь, улицу Университетскую, улицу Кузнечную, Лопатинский, Соляниковский и Подольский переулки, после чего вернется на обычный маршрут. В обратном направлении троллейбус №58 будет курсировать без изменений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября для жителей Харькова стоимость большинства ключевых тарифов в городе останется стабильной, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. При этом общественный транспорт Харькова продолжает работать бесплатно. По решению городских властей пассажирам не нужно оплачивать проезд в метрополитене, а также в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Эта норма действует для всех жителей и гостей города.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Берестине Харьковской области компания, проводившая капитальный ремонт дороги, выполнила меньше работ, чем указала в документах, однако получила всю предусмотренную договором сумму. Разницу эксперты оценили почти в 200 тысяч гривен.

Харьков авто Харьковская область Новости Харькова ремонт дороги
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации