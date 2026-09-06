В Харькове сегодня перекрыли улицу Кооперативную — схема объезда

Ремонт дороги в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове сегодня, 6 сентября, временно изменят схему движения транспорта в центральной части города. В связи с ремонтом теплосети один из участков будет закрыт для автомобилей на 12 часов, а рядом введут дополнительные ограничения. Изменения коснутся также общественного транспорта.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Где перекроют движение в Харькове

По данным Департамента строительства и дорожного хозяйства, проезд будет запрещен по улице Кооперативной от переулка Костюринского до переулка Плетневского в направлении улицы Университетской.

На этом участке работники КП "Харьковские тепловые сети" будут ремонтировать магистраль. Водители смогут объехать перекрытие через переулок Короленко, Армянский переулок и Павловскую площадь.

Также временно ограничат движение в Плетневском переулке возле перекрестка с Кооперативной. Полностью его не перекрывать — автомобили будут пропускать по полосам, свободным от ремонтных работ. Ограничения будут действовать до 21:00 6 сентября.

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Как будет курсировать троллейбус №58

Из-за ремонта изменится маршрут троллейбуса №58 в направлении аэропорта. Он будет курсировать через площадь Конституции, Павловскую площадь, улицу Университетскую, улицу Кузнечную, Лопатинский, Соляниковский и Подольский переулки, после чего вернется на обычный маршрут. В обратном направлении троллейбус №58 будет курсировать без изменений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября для жителей Харькова стоимость большинства ключевых тарифов в городе останется стабильной, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. При этом общественный транспорт Харькова продолжает работать бесплатно. По решению городских властей пассажирам не нужно оплачивать проезд в метрополитене, а также в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Эта норма действует для всех жителей и гостей города.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Берестине Харьковской области компания, проводившая капитальный ремонт дороги, выполнила меньше работ, чем указала в документах, однако получила всю предусмотренную договором сумму. Разницу эксперты оценили почти в 200 тысяч гривен.