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Головна Харків У центрі Харкова обмежили рух: де доведеться їхати в об'їзд

У центрі Харкова обмежили рух: де доведеться їхати в об'їзд

Ua ru
6 вересня 2026 10:18
У Харкові сьогодні перекрили вулицю Кооперативну — схема об'їзду
Ремонт дороги у місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові сьогодні, 6 вересня, тимчасово змінять рух транспорту в центральній частині міста. Через ремонт тепломережі одну з ділянок закриють для автомобілів на 12 годин, а поруч запровадять додаткові обмеження. Зміни торкнуться також громадського транспорту.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Де перекриють рух у Харкові

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, проїзд заборонять вулицею Кооперативною від провулка Костюринського до провулка Плетнівського у напрямку вулиці Університетської.

На цій ділянці працівники КП "Харківські теплові мережі" ремонтуватимуть магістраль. Водії зможуть об'їхати перекриття через провулок Короленка, Вірменський провулок та Павлівський майдан.

Також тимчасово обмежать рух у Плетнівському провулку біля перехрестя з Кооперативною. Повністю його не перекриватимуть — автомобілі пропускатимуть вільними від ремонтних робіт смугами. Обмеження діятимуть до 21:00 6 вересня.

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Як курсуватиме тролейбус №58

Через ремонт зміниться маршрут тролейбуса №58 у напрямку аеропорту. Він курсуватиме через майдан Конституції, Павлівський майдан, вулицю Університетську, вулицю Кузнечну, Лопатинський, Соляниківський і Подільський провулки, після чого повернеться на звичайний маршрут. У зворотному напрямку тролейбус №58 курсуватиме без змін.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова вартість більшості ключових тарифів у місті залишається стабільною, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас громадський транспорт Харкова продовжує працювати безкоштовно. За рішенням міської влади пасажирам не потрібно сплачувати за проїзд у метрополітені, а також у міських тролейбусах, трамваях та автобусах. Ця норма діє для всіх жителів і гостей міста.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Берестині на Харківщині компанія, яка проводила капітальний ремонт дороги, виконала менше робіт, ніж зазначила у документах, однак отримала всю передбачену договором суму. Різницю експерти оцінили майже у 200 тисяч гривень.

Харків авто Харківська область Новини Харкова ремонт дороги
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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