В Харькове 3 марта взорвался неизвестный предмет и погиб мужчина

В Харькове произошел взрыв и погиб мужчина — первые детали от полиции
В вторник 3 марта вечером в Основянском районе Харькова произошел взрыв. Из-за взрыва неустановленого предмета погиб мужчина и пострадала женщина.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом в Telegram информирует полиция Харьковской области.
Что произошло в Харькове вечером 3 марта
"3 марта около 21:00 возле подъезда многоквартирного жилого дома в Основянском районе Харькова прогремел взрыв", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в результате детонации неустановленного предмета погиб мужчина, и еще один человек получил ранения. Жертвой и пострадавшей оказались супруги.
"В результате происшествия мужчина 1980 года рождения погиб на месте. Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
"Предварительно основной версией является "несчастный случай", решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины", — резюмировали в полиции.
Напомним, что пару недель назад, 22 февраля, во Львове прогремели несколько взрывов. Впоследствии выяснилось, что это был теракт, в результате которого пострадали более 20 правоохранителей. Кроме того, 23-летняя полицейская Виктория Шпилька погибла.
Также мы писали, что вечером 23 февраля взрыв прогремел в Николаеве, из-за чего пострадали семь полицейских. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это, заявив, что проверяется версия теракта.
