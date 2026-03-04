Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове произошел взрыв и погиб мужчина — первые детали от полиции

В Харькове произошел взрыв и погиб мужчина — первые детали от полиции

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 00:30
В Харькове 3 марта взорвался неизвестный предмет и погиб мужчина
Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: Общественное

В вторник 3 марта вечером в Основянском районе Харькова произошел взрыв. Из-за взрыва неустановленого предмета погиб мужчина и пострадала женщина.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в Telegram информирует полиция Харьковской области.

Реклама
Читайте также:

Что произошло в Харькове вечером 3 марта

"3 марта около 21:00 возле подъезда многоквартирного жилого дома в Основянском районе Харькова прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате детонации неустановленного предмета погиб мужчина, и еще один человек получил ранения. Жертвой и пострадавшей оказались супруги.

"В результате происшествия мужчина 1980 года рождения погиб на месте. Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

"Предварительно основной версией является "несчастный случай", решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины", — резюмировали в полиции.

Напомним, что пару недель назад, 22 февраля, во Львове прогремели несколько взрывов. Впоследствии выяснилось, что это был теракт, в результате которого пострадали более 20 правоохранителей. Кроме того, 23-летняя полицейская Виктория Шпилька погибла.

Также мы писали, что вечером 23 февраля взрыв прогремел в Николаеве, из-за чего пострадали семь полицейских. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это, заявив, что проверяется версия теракта.

Харьков взрыв полиция Криминал погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации