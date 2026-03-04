В Харькове 3 марта взорвался неизвестный предмет и погиб мужчина

Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: Общественное

В вторник 3 марта вечером в Основянском районе Харькова произошел взрыв. Из-за взрыва неустановленого предмета погиб мужчина и пострадала женщина.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в Telegram информирует полиция Харьковской области.

Что произошло в Харькове вечером 3 марта

"3 марта около 21:00 возле подъезда многоквартирного жилого дома в Основянском районе Харькова прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате детонации неустановленного предмета погиб мужчина, и еще один человек получил ранения. Жертвой и пострадавшей оказались супруги.

"В результате происшествия мужчина 1980 года рождения погиб на месте. Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления полиции, криминалисты и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

"Предварительно основной версией является "несчастный случай", решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины", — резюмировали в полиции.

Напомним, что пару недель назад, 22 февраля, во Львове прогремели несколько взрывов. Впоследствии выяснилось, что это был теракт, в результате которого пострадали более 20 правоохранителей. Кроме того, 23-летняя полицейская Виктория Шпилька погибла.

Также мы писали, что вечером 23 февраля взрыв прогремел в Николаеве, из-за чего пострадали семь полицейских. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это, заявив, что проверяется версия теракта.