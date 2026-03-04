Відео
Головна Харків В центрі Харкова стався вибух, загинув чоловік — що кажуть у поліції

В центрі Харкова стався вибух, загинув чоловік — що кажуть у поліції

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 00:30
Вибух у Харкові 3 березня - загинув чоловік
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: Суспільне

У вівторок ввечері, 3 березня, в одному з центральних районів Харкова стався вибух. Наразі відомо про одного загиблого та постраждалу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у Telegram інформує поліція Харківської області.

Читайте також:

Що сталося у Харкові ввечері 3 березня

"3 березня близько 21:00 біля під’їзду багатоквартирного житлового будинку в Основ’янському районі Харкова пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок детонації невстановленого предмета загинув чоловік, і ще одна особа зазнала поранень. Жертвою та постраждалою виявилося подружжя.

"У результаті події чоловік 1980 року народження загинув на місці. Його дружина, 1982 року народження, отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізовано до медичного закладу", — сказано у дописі.

Наразі на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

"Попередньо основною версією є "нещасний випадок", вирішується питання щодо правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України", — резюмували у поліції.

Нагадаємо, що пару тижнів тому, 22 лютого, у Львові пролунали кілька вибухів. Згодом з'ясувалося, що це був теракт, внаслідок якого постраждали понад 20 правоохоронців. Окрім того, 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька загинула.

Також ми писали, що ввечері 23 лютого вибух пролунав у Миколаєві, через що постраждали семеро поліцейських. Президент Володимир Зеленський відреагував на це, заявивши, що перевіряється версія теракту.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
