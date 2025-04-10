Харьковский правоохранитель не объяснил происхождение элитного имущества — ВАКС конфисковал

ВАКС. Фото: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил взыскать в доход государства имущество семьи харьковского правоохранителя. Имущество оценили на общую сумму 7,8 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Как сообщается, 9 апреля 2025 года коллегия судей первой инстанции ВАКС признала часть активов, которыми пользовалась семья чиновника, необоснованными. Речь идет об элитной машине стоимостью 3,8 млн грн и более 4 млн грн, по которым не было предоставлено подтверждение законного происхождения.

Ранее на основе материалов Государственного бюро расследований и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции было установлено, что семья правоохранителя владеет дорогой недвижимостью в Харькове и автомобилем премиум-класса. Формально имущество было записано на жену правоохранителя, однако расчеты между доходами и расходами свидетельствовали, что приобрести его честно они не могли.

В результате анализа правоохранительные органы передали дело в суд, где прокурор настаивал на конфискации указанных активов. Суд согласился с позицией обвинения частично, признав необоснованным источник происхождения имущества.

Напомним, недавно журналист Олег Новиков заявил, что помощниц скандально известного депутата Киевсовета Дениса Комарницкого объявили в розыск.

Также стало известно, сколько заработал министр обороны Украины Рустем Умеров и какое имущество ему принадлежит.