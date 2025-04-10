Харківський правоохоронець не пояснив походження елітного майна — ВАКС конфіскував

ВАКС. Фото: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та постановив стягнути в дохід держави майно родини харківського правоохоронця. Майно оцінили на загальну суму 7,8 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Сім'я посадовця мала елітне авто та мільйони гривень

Як повідомляється, 9 квітня 2025 року колегія суддів першої інстанції ВАКС визнала частину активів, якими користувалася сім’я посадовця, необґрунтованими. Йдеться про елітну автівку вартістю 3,8 млн грн та понад 4 млн грн, щодо яких не було надано підтвердження законного походження.

Раніше на основі матеріалів Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції було встановлено, що родина правоохоронця володіє дорогою нерухомістю в Харкові та автомобілем преміумкласу. Формально майно було записане на дружину правоохоронця, однак розрахунки між доходами й витратами свідчили, що набути його чесно вони не могли.

У результаті аналізу правоохоронні органи передали справу до суду, де прокурор наполягав на конфіскації зазначених активів. Суд погодився з позицією обвинувачення частково, визнавши необґрунтованим джерело походження майна.

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