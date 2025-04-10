Харківський правоохоронець не пояснив походження елітного майна — ВАКС конфіскував

ВАКС визнав активи харківського посадовця незаконними
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та постановив стягнути в дохід держави майно родини харківського правоохоронця. Майно оцінили на загальну суму 7,8 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Сім'я посадовця мала елітне авто та мільйони гривень
Як повідомляється, 9 квітня 2025 року колегія суддів першої інстанції ВАКС визнала частину активів, якими користувалася сім’я посадовця, необґрунтованими. Йдеться про елітну автівку вартістю 3,8 млн грн та понад 4 млн грн, щодо яких не було надано підтвердження законного походження.
Раніше на основі матеріалів Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції було встановлено, що родина правоохоронця володіє дорогою нерухомістю в Харкові та автомобілем преміумкласу. Формально майно було записане на дружину правоохоронця, однак розрахунки між доходами й витратами свідчили, що набути його чесно вони не могли.
У результаті аналізу правоохоронні органи передали справу до суду, де прокурор наполягав на конфіскації зазначених активів. Суд погодився з позицією обвинувачення частково, визнавши необґрунтованим джерело походження майна.
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