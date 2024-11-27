Прогноз погоды на Харьковщине завтра, 28 ноября

Стоит быть осторожным — на Харьковщине ожидается снег завтра
В Харькове и области в четверг, 28 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах - 5...+4 °С.
Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода на Харьковщине 28 ноября
Завтра в Харьковской области будет облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой снег, а утром ожидается слабый туман.
Днем пройдет без существенных осадков, а на дорогах местами гололедица.
Температура воздуха:
- ночью -5...0 °С;
- днем -1...+4 °С.
В Харькове ночью также небольшой снег, ночью и утром слабый туман. Днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...0 °С;
- днем +1...+3 °С.
Напомним, жителей Киева предупредили об опасности — завтра утром ожидается туман.
По словам синоптика Наталки Диденко, завтра погода в Украине будет влажной.
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