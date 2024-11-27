Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Варто бути обережним — на Харківщині очікується сніг завтра arrow

Варто бути обережним — на Харківщині очікується сніг завтра

27 листопада 2024 17:16
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на Харківщині завтра, 28 листопада
Сніг у Харкові. Ілюстративне фото: gwaramedia
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Харкові та області у четвер, 28 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах - 5...+4 °С.

Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Харківщині 28 листопада

Завтра у Харківській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг, а вранці очікується слабкий туман.

День пройде без істотних опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 3-8 м/с.  

Температура повітря:

  • вночі -5...0 °С;
  • вдень -1...+4 °С.

У Харкові вночі також буде невеликий сніг, вночі та вранці слабкий туман. Вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -2...0 °С;
  • вдень +1...+3 °С .

Нагадаємо, мешканців Києва попередили про небезпеку — завтра вранці очікується туман.

А за словами синоптика Наталки Діденко, завтра погода в Україні буде вологою. 

погода Харків осінь листопад синоптик прогноз погоди

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:16 Варто бути обережним — на Харківщині очікується сніг завтра

17:10 В Тернопільській ОВА зробили невтішний прогноз щодо світла

16:57 В екснардепа Царьова конфіскували майно на 500 млн грн

16:53 Південна Корея проти прямих поставок зброї Україні, — ЗМІ

16:49 Мешканка Одещини публікувала локації ТЦК — як покарав суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

16:37 У МВС показали, як ЗСУ "засипали" окупантів "Градами" — відео

16:35 Європарламент проголосував за новий склад Єврокомісії

16:32 Скільки платять українським вчителям у 2024 році

16:16 Україна готова до мирних перемовин — Єрмак назвав умову

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

17:16 Варто бути обережним — на Харківщині очікується сніг завтра

17:10 В Тернопільській ОВА зробили невтішний прогноз щодо світла

16:57 В екснардепа Царьова конфіскували майно на 500 млн грн

16:53 Південна Корея проти прямих поставок зброї Україні, — ЗМІ

16:49 Мешканка Одещини публікувала локації ТЦК — як покарав суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

16:37 У МВС показали, як ЗСУ "засипали" окупантів "Градами" — відео

16:35 Європарламент проголосував за новий склад Єврокомісії

16:32 Скільки платять українським вчителям у 2024 році

16:16 Україна готова до мирних перемовин — Єрмак назвав умову

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК