Прогноз погоди на Харківщині завтра, 28 листопада

Сніг у Харкові. Ілюстративне фото: gwaramedia

У Харкові та області у четвер, 28 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах - 5...+4 °С.

Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.

Читайте також:

Погода на Харківщині 28 листопада

Завтра у Харківській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг, а вранці очікується слабкий туман.

День пройде без істотних опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -5...0 °С;

вдень -1...+4 °С.

У Харкові вночі також буде невеликий сніг, вночі та вранці слабкий туман. Вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...0 °С;

вдень +1...+3 °С .

Нагадаємо, мешканців Києва попередили про небезпеку — завтра вранці очікується туман.

А за словами синоптика Наталки Діденко, завтра погода в Україні буде вологою.