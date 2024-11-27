Прогноз погоди на Харківщині завтра, 28 листопада

Варто бути обережним — на Харківщині очікується сніг завтра
У Харкові та області у четвер, 28 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах - 5...+4 °С.
Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода на Харківщині 28 листопада
Завтра у Харківській області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий сніг, а вранці очікується слабкий туман.
День пройде без істотних опадів, а на дорогах місцями ожеледиця. Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі -5...0 °С;
- вдень -1...+4 °С.
У Харкові вночі також буде невеликий сніг, вночі та вранці слабкий туман. Вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- вночі -2...0 °С;
- вдень +1...+3 °С .
Нагадаємо, мешканців Києва попередили про небезпеку — завтра вранці очікується туман.
А за словами синоптика Наталки Діденко, завтра погода в Україні буде вологою.
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