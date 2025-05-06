Убийство в университете Каразина — что решил суд

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Фото: instagram/karazinuniver

Сотрудник Харьковского национального университета имени Каразина убил своего коллегу на своем Дне рождении. Суд назначил ему тюремный срок.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В сентябре 2018 года обвиняемый праздновал свой день рождения с коллегами на рабочем месте в Харьковском национальном университете. С ним было еще пять человек. По случаю праздника все употребляли алкогольные напитки, но гуляли недолго и четверо человек из компании ушли домой.

Однако на праздновании остался именинник и его коллега. Между ними возник конфликт, во время которого обвиняемый нанес потерпевшему шесть ударов острым предметом в шею и правую кисть. Раненый смог выйти из помещения, но уже у лестницы упал и умер.

Решение суда

Подозреваемый своей вины не признал и жаловался на плохую работу правоохранителей. По его мнению, они не провели ряд экспертиз и не взяли отпечатков пальцев на ноже. Кроме того, он заявил, что не имел никакого мотива для убийства.

Дзержинский районный суд Харькова признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на девять лет. Также с него взыщут моральную компенсацию для жены погибшего в размере 500 тыс. гривен.

Напомним, в Одесской области военный зарубил бабушку из-за споров о политике. После этого он обокрал жертву.

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