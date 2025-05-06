Вбивство в університеті Каразіна — що вирішив суд

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Фото: instagram/karazinuniver

Співробітник Харківського національного університету імені Каразіна вбив свого колегу на своєму дні народженні. Суд призначив йому тюремний термін.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У вересні 2018 року обвинувачений святкував свій день народження з колегами на робочому місті в Харківському національному університеті. З ним було ще п'ятеро людей. З нагоди свята усі вживати алкогольні напої, але гуляли недовго і четверо осіб з компанії пішли додому.

Однак на святкуванні залишився іменинник та його колега. Між ними виник конфлікт, під час якого обвинувачений завдав потерпілому шість ударів гострим предметом у шию та праву кисть. Поранений зміг вийти з приміщення, але вже біля сходів впав і помер.

Рішення суду

Підозрюваний своєї вини не визнав і нарікав на погану роботу правоохоронців. На його думку, вони не провели низку експертиз та не взяли відбитків пальців на ножі. Крім того, він заявив, що не мав жодного мотиву для вбивства.

Дзержинський районний суд Харкова визнав чоловіка винним у вбивстві та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на дев'ять років. Також із нього стягнуть моральну компенсацію для дружини загиблого у розмірі 500 тис. гривень.

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