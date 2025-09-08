Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Убивал украинских пленных — в Харькове судят россиянина

Убивал украинских пленных — в Харькове судят россиянина

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:36
Российского военного, который убивал пленных, судят в Харькове - видео, фото
Судебный процесс. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Харькове началось судебное разбирательство дела российского военнослужащего. Его обвиняют в причастности к убийствам украинских военнопленных на территории Волчанского агрегатного завода.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 8 сентября.

Реклама
Читайте также:

В Харькове начался суд над убийцей пленных

По данным прокуратуры, российского военного обвиняют в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц.

Во время заседания прокурор огласил обвинительный акт, после чего суд разъяснил обвиняемому суть предъявленного обвинения.

Российский военнопленный признал свою вину в преступлениях, однако отказался признавать гражданские иски потерпевших. Суд утвердил порядок исследования доказательств и приступил к непосредственному рассмотрению дела. Уже был допрошен первый свидетель.

Как известно, обвиняемый — 36-летний российский военный с позывным "Алтай", который занимал должность командира гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ. В 2024 году он участвовал в повторном вторжении на территорию Харьковской области и вместе с другими военными РФ занял территорию Волчанского агрегатного завода.

У Харкові судять росіянина
Подозреваемый в убийстве пленных. Фото: Офис Генпрокурора

Следствие установило, что под его фактическим руководством и по приказу старшего командования было совершено по меньшей мере три убийства украинских военнопленных.

Прокурор в суде будет настаивать на назначении обвиняемому самого сурового наказания — пожизненного лишения свободы.

Напомним, суд вынес приговор жителю Херсонщины, который работал с оккупантами.

А также в Одессе военного осудили за убийство и грабеж.

суд Харьков убийство пленные армия РФ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации