Российского военного, который убивал пленных, судят в Харькове - видео, фото

В Харькове началось судебное разбирательство дела российского военнослужащего. Его обвиняют в причастности к убийствам украинских военнопленных на территории Волчанского агрегатного завода.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 8 сентября.

В Харькове начался суд над убийцей пленных

По данным прокуратуры, российского военного обвиняют в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц.

Во время заседания прокурор огласил обвинительный акт, после чего суд разъяснил обвиняемому суть предъявленного обвинения.

Российский военнопленный признал свою вину в преступлениях, однако отказался признавать гражданские иски потерпевших. Суд утвердил порядок исследования доказательств и приступил к непосредственному рассмотрению дела. Уже был допрошен первый свидетель.

Как известно, обвиняемый — 36-летний российский военный с позывным "Алтай", который занимал должность командира гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ. В 2024 году он участвовал в повторном вторжении на территорию Харьковской области и вместе с другими военными РФ занял территорию Волчанского агрегатного завода.

Следствие установило, что под его фактическим руководством и по приказу старшего командования было совершено по меньшей мере три убийства украинских военнопленных.

Прокурор в суде будет настаивать на назначении обвиняемому самого сурового наказания — пожизненного лишения свободы.

