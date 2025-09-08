Російського військового, який вбивав полонених, судять у Харкові — відео, фото

Вбивав українських полонених — у Харкові судять росіянина
У Харкові розпочався судовий розгляд справи російського військовослужбовця. Його обвинувачують у причетності до вбивств українських військовополонених на території Вовчанського агрегатного заводу.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора у понеділок, 8 вересня.
У Харкові розпочався суд над вбивцею полонених
За даними прокуратури, російського військового обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.
Під час засідання прокурор оголосив обвинувальний акт, після чого суд роз'яснив обвинуваченому суть пред'явленого обвинувачення.
Російський військовополонений визнав свою вину у злочинах, однак відмовився визнавати цивільні позови потерпілих. Суд затвердив порядок дослідження доказів та розпочав безпосередній розгляд справи. Уже було допитано першого свідка.
Як відомо, обвинувачений — 36-річний російський військовий з позивним "Алтай", який обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. У 2024 році він брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області та разом з іншими військовими РФ зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.
Слідство встановило, що під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було здійснено щонайменше три вбивства українських військовополонених.
Прокурор у суді наполягатиме на призначенні обвинуваченому найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.
