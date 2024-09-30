Учителя физкультуры, который развращал школьников на Харьковщине, избрали меру пресечения

Подозреваемый в преступных действиях учитель. Фото: Офис генпрокурора

В Харькове учителя физкультуры, подозреваемого в изнасиловании мальчиков, избрали меру пресечения. Суд будет содержать под стражей подозреваемого до 26 ноября 2024 года без права внести залог.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, 30 сентября.

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Учителю избрали меру пресечения

"Учителя физкультуры, подозреваемого в изнасиловании мальчиков, избрали меру пресечения", — говорится в сообщении.

Суд будет содержать под стражей подозреваемого до 26 ноября 2024 года без права внести залог.

Досудебное расследование провела Нацполиция Украины.

Обстоятельства дела

В Харькове бывший учитель физкультуры был разоблачен на изнасиловании и развращении несовершеннолетних. От правосудия мужчина пытался скрыться в монастыре Тернопольской области

Прокуратура Харькова сообщила мужчине о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, и в совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.

По данным следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый работал учителем физической культуры в разных учебных заведениях Харькова.

Правоохранители установили, что в течение этого периода он совершал сексуальные действия в отношении школьников. Пострадавшими стали три мальчика в возрасте 11-13 лет.

Ранее мы сообщали, что прокуратура отстранила руководство полиции поселка Котельва в Полтавской области из-за задержки расследования издевательств над подростком. К ответственности привлечены десять полицейских.

Напомним, в Ровенской области женщина постоянно прибегала к психологическому насилию над мужчиной, применяя унижения, угрозы и нецензурную лексику. Таким образом, злоумышленница предстала перед судом.