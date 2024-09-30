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Вчителю, який розбещував школярів на Харківщині, обрали запобіжний захід

30 вересня 2024 17:18
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Вчителю фізкультури, який розбещував школярів на Харківщині, обрали запобіжний захід
Підозрюваний у злочинних діях вчитель. Фото: Офіс генпрокурора
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харкові вчителю фізкультури, якого підозрюють у ґвалтуванні хлопчиків, обрали запобіжний захід. Суд триматиме під вартою підозрюваного до 26 листопада 2024 року без права внести заставу.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, 30 вересня.

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Вчителю обрали запобіжний захід

"Вчителю фізкультури, якого підозрюють у ґвалтуванні хлопчиків, обрали запобіжний захід", — говориться у повідомленні.

Суд триматиме під вартою підозрюваного до 26 листопада 2024 року без права внести заставу.

Досудове розслідування здійснила Нацполіція України.

Обставини справи

У Харкові колишнього вчителя фізкультури було викрито на ґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх. Від правосуддя чоловік намагався сховатися у монастирі на Тернопільщині

Прокуратура Харкова повідомила чоловіку про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах Харкова.

Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років. 

Раніше ми повідомляли, що прокуратура відсторонила керівництво поліції селища Котельва у Полтавській області через затримку розслідування знущань з підлітка. До відповідальності притягнуто десять поліцейських.

Нагадуємо, у Рівненській області жінка постійно вдавалася до психологічного насильства над чоловіком, застосовуючи приниження, погрози та нецензурну лексику. Таким чином зловмисниця постала перед судом.

суд вчителі діти поліція Україна

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