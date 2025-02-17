Погода в Харькове 18 февраля — прогноз погоды на завтра

Женщина на улице зимой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 18 февраля, в Харькове и области будет холодная погода. Отметки термометра могут опуститься до -18 °C. Кроме того, жителей региона предупреждают об опасных погодных явлениях.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 18 февраля

Переменная облачность ожидается в Харькове и области во вторник, 18 февраля. Существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет -13...-18 °C, днем — -3...-8 °C. В Харькове ночью ожидается -14...-16 °C, а днем — -4...-6 °C.

Прогноз погоды в Харькове и области на 18 февраля. Фото: скриншот

Предупреждение об опасности

Завтра, 18 февраля, на Харьковщине объявлен первый уровень опасности, желтый. Это связано с сильным туманом, который ожидается в регионе. Видимость будет 200-500 метров, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными и осторожными.

Предупреждение об опасности в Харькове и области на 18 февраля. Фото: скриншот

Напомним, по всей Украине завтра, 18 февраля, будет холодно и морозно. Местами отметки термометра опустятся до -19 °C.

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в течение всей недели в Украине будут держаться морозы. В некоторых регионах прогнозируют аномально низкую температуру.