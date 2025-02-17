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Вдарять аномальні морози — прогноз погоди на завтра у Харкові

17 лютого 2025 14:20
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 18 лютого — прогноз погоди на завтра
Жінка на вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 18 лютого, у Харкові та області буде холодна погода. Позначки термометра можуть опуститись до -18 °C. Крім того, жителів регіону попереджають про небезпечні погодні явища.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 18 лютого

Мінлива хмарність очікується у Харкові та області у вівторок, 18 лютого. Істотних опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. 

Температура повітря в області вночі буде -13...-18 °C, вдень — -3...-8 °C. У Харкові вночі очікується -14...-16 °C, а вдень — -4...-6 °C.

Прогноз погоди у Харкові та області на 18 лютого
Прогноз погоди у Харкові та області на 18 лютого. Фото: скриншот

Попередження про небезпеку

Завтра, 18 лютого, на Харківщині оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з сильним туманом, який очікується в регіоні. Видимість буде 200-500 метрів, тож водіям та пішоходам варто бути уважними та обережними.

Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 18 лютого
Попередження про небезпеку у Харкові та області на 18 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, по всій Україні завтра, 18 лютого, буде холодно та морозно. Місцями позначки термометра опустяться до -19 °C.

За прогнозами синоптика Ігора Кібальчича, протягом всього тижня в Україні будуть триматись морози. В деяких регіонах прогнозують аномально низьку температуру.

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