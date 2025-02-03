Погода в Харькове завтра, 4 февраля — в городе ударят морозы

Морозная погода. Фото: УНИАН

Погода в Харькове 4 февраля будет с небольшим снегом. Кроме того, в городе и области несколько похолодает: температура воздуха опустится до -2...-6 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 4 февраля

Синоптики рассказали, что завтра ночью не будет существенных осадков, однако днем ожидается небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица.

В то же время завтра харьковчан предупреждают о северо-западном ветре, порывы которого будут 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в Харькове ночью -2...-4 °C, а днем 0...+2 °C;

в области ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C.

Погода в Харькове и области на завтра. Фото: скриншот

Напомним, сегодня в Украине облачная погода с мокрым снегом и дождем. Кроме того, в некоторых регионах прогнозируется серьезное похолодание до -9 °C.

Кроме того, 3 февраля на Солнце были мощные вспышки. Существенных магнитных бурь не ожидается, но возможно негативное влияние на самочувствие.