Погода в Харькове завтра, 4 февраля — в городе ударят морозы

Ударят морозы — прогноз погоды в Харькове завтра
Погода в Харькове 4 февраля будет с небольшим снегом. Кроме того, в городе и области несколько похолодает: температура воздуха опустится до -2...-6 °C.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 4 февраля
Синоптики рассказали, что завтра ночью не будет существенных осадков, однако днем ожидается небольшой снег. На дорогах местами возможна гололедица.
В то же время завтра харьковчан предупреждают о северо-западном ветре, порывы которого будут 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в Харькове ночью -2...-4 °C, а днем 0...+2 °C;
- в области ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C.
Напомним, сегодня в Украине облачная погода с мокрым снегом и дождем. Кроме того, в некоторых регионах прогнозируется серьезное похолодание до -9 °C.
Кроме того, 3 февраля на Солнце были мощные вспышки. Существенных магнитных бурь не ожидается, но возможно негативное влияние на самочувствие.
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