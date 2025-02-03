Погода у Харкові завтра, 4 лютого — в місті вдарять морози

Морозна погода. Фото: УНІАН

Погода у Харкові 4 лютого буде з невеликим снігом. Крім того, в місті та області дещо похолоднішає: температура повітря опуститься до -2...-6 °C.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 4 лютого

Синоптики розповіли, що завтра вночі не буде істотних опадів, проте вдень очікується невеликий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Водночас завтра харків'ян попередажють про північно-західний вітер, пориви якого будуть 5-10 м/с.

Температура повітря:

в Харкові вночі -2...-4 °C, а вдень 0...+2 °C;

в області вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C.

Погода в Харкові та області на завтра. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні в Україні хмарна погода з мокрим снігом та дощем. Крім того, в деяких регіонах прогнозується серйозне похолодання до -9 °C.

Крім того, 3 лютого на Сонці були потужні спалахи. Суттєвих магнітних бур не очікується, але можливий негативний вплив на самопочуття.