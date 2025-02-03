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Вдарять морози — прогноз погоди в Харкові завтра

3 лютого 2025 14:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Харкові завтра, 4 лютого — в місті вдарять морози
Морозна погода. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Харкові 4 лютого буде з невеликим снігом. Крім того, в місті та області дещо похолоднішає: температура повітря опуститься до -2...-6 °C.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Синоптики розповіли, що завтра вночі не буде істотних опадів, проте вдень очікується невеликий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Водночас завтра харків'ян попередажють про північно-західний вітер, пориви якого будуть 5-10 м/с. 

Температура повітря:

  • в Харкові вночі -2...-4 °C, а вдень 0...+2 °C;
  • в області вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C.
погода в Харкові 3 лютого
Погода в Харкові та області на завтра. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні в Україні хмарна погода з мокрим снігом та дощем. Крім того, в деяких регіонах прогнозується серйозне похолодання до -9 °C.

Крім того, 3 лютого на Сонці були потужні спалахи. Суттєвих магнітних бур не очікується, але можливий негативний вплив на самопочуття. 

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