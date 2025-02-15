Погода в Харькове 16 февраля — прогноз погоды на завтра

Люди идут по заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области завтра, 16 февраля, будет облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, но на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook.

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Прогноз погоды в Харькове 16 февраля

В Харькове в воскресенье будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер ожидается западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13 °C,

днем -4...-6 °C.

Прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля. Фото: скриншот

Прогноз погоды по Харьковской области 16 февраля

В Харьковской области завтра, 16 февраля, будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 °C, днем -3...-8 °C.

Напомним, в Одессе и Одесской области завтра, 16 февраля, прогнозируют резкое похолодание. В регионе ожидается мокрый снег и гололедица.

Похолодает по всей Украине. Морозы резко усилятся с завтрашнего дня, 16 февраля. Резкое похолодание продержится в стране около недели.