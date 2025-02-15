Погода в Харкові 16 лютого — прогноз погоди на завтра

Люди йдуть засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE

У Харківській області завтра, 16 лютого, буде хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, але на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook.

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Прогноз погоди у Харкові 16 лютого

У Харкові в неділю буде хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер очікується західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11...-13 °C,

вдень -4...-6 °C.

Прогноз погоди у Харкові та області на 16 лютого. Фото: скриншот

Прогноз погоди по Харківській області 16 лютого

В Харківській області завтра, 16 лютого, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-14 °C, вдень -3...-8 °C.

Нагадаємо, в Одесі та Одеській області завтра, 16 лютого, прогнозують різке похолодання. В регіоні очікується мокрий сніг і ожеледиця.

Похолоднішає по всій Україні. Морози різко посиляться від завтра, 16 лютого. Різке похолодання протримається в країні близько тижня.