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Вечерний удар России: мэр Харькова сообщил, куда прилетели ракеты

8 мая 2023 23:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Вечерний удар России: мэр Харькова сообщил, куда прилетели ракеты
Харьковский городской голова Игорь Терехов. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вечером, 8 мая, оккупанты снова обстреливали города Украины. Игорь Терехов сообщил о ситуации, которая сейчас в Харькове.

Об этом информирует Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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Ситуация в Харьковской области

Игорь Терехов в своих соцсетях написал, что из информации от ГСЧС известно, что все ракеты обошли Харьков.

"По словам спасателей — сегодняшние вечерние прилеты пришлись на пригород", — написал Игорь Терехов.

Олег Синегубов сообщает, что оккупанты обстреляли город и область вероятно ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов". По его словам, есть попадание в Харьковском районе.

"На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — написал глава Харьковской ОВА.

Напомним, что сегодня, 8 мая, житель города Днепра слышал звуки взрывов. Власти Днепропетровской области сообщают о работе противовоздушной обороны.

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