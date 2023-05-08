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Вечірній удар Росії: мер Харкова повідомив, куди прилетіли ракети

8 травня 2023 23:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Вечірній удар Росії: мер Харкова повідомив, куди прилетіли ракети
Харківський міський голова Ігор Терехов. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Ввечері, 8 травня, окупанти знову обстрілювали міста України. Ігор Терехов повідомив про ситуацію, яка зараз у Харкові.

Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Ігор Терехов у своїх соцмережах написав, що з інформації від ДСНС відомо, що усі ракети оминули Харків.

"За словами рятівників — сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя", — написав Ігор Терехов.

Олег Синєгубов повідомляє, що окупанти обстріляли місто та область ймовірно ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". За його словами є влучання у Харківському районі. 

"На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", — написав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня, жителя міста Дніпро чули звуки вибухів. Влада Дніпропетровської області повідомляє про роботу протиповітряної оборони. 

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