Вечірній удар Росії: мер Харкова повідомив, куди прилетіли ракети

Харківський міський голова Ігор Терехов. Фото: УНІАН

Ввечері, 8 травня, окупанти знову обстрілювали міста України. Ігор Терехов повідомив про ситуацію, яка зараз у Харкові.

Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Ігор Терехов у своїх соцмережах написав, що з інформації від ДСНС відомо, що усі ракети оминули Харків.

"За словами рятівників — сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя", — написав Ігор Терехов.

Олег Синєгубов повідомляє, що окупанти обстріляли місто та область ймовірно ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". За його словами є влучання у Харківському районі.

"На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", — написав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня, жителя міста Дніпро чули звуки вибухів. Влада Дніпропетровської області повідомляє про роботу протиповітряної оборони.